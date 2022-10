Internetowe konto bankowe dla wielu osób stanowi podstawę codziennego kontrolowania swoich finansów. Bankowość mobilna rozwija się w błyskawicznym tempie – rachunek można założyć i prowadzić sposób z poziomu komputera, telefonu lub tabletu, nie odwiedzając ani razu stacjonarnej placówki danego banku. Dodatkowo tego typu usługi stają się z każdym rokiem coraz bezpieczniejsze i bardziej „smart”, czyli dostosowane do potrzeb współczesnego odbiorcy. Nowoczesne konto w banku daje wiele możliwości i oferuje funkcje, które mogą zaskakiwać. Poznaj najważniejsze zalety bankowania w stylu smart!

Konto bankowe dopasowane do Twoich potrzeb

Dzięki bankowości mobilnej zarządzanie finansami staje się coraz łatwiejsze. Banki oferują wiele rodzajów rachunków ściśle dopasowanych do potrzeb konkretnych klientów – ich wieku, stanu materialnego, tego czy podróżują, studiują, prowadzą firmę. Każdy użytkownik konta bankowego ma nieco inne preferencje – niektórzy wolą wypłacać gotówkę, inni preferują płatności bezgotówkowe, jednym zależy na prostej, intuicyjnej obsłudze i kilku podstawowych funkcjach, drudzy chcą pomnożyć majątek poprzez zakładanie lokat i inwestycje. Aby przekonać się, spośród jakich opcji możesz wybierać, wystarczy, że zajrzysz na stronę: https://www.santander.pl/klient-indywidualny/konta .

Bankowanie w stylu smart, czyli mądrze, ale i nowocześnie

Nowoczesna bankowość to zupełnie inny wymiar zarządzania pieniędzmi niż jeszcze kilkanaście lat temu. Nie tylko można łatwo założyć konto bankowe przez Internet, ale również kontrolować je zdalnie, a nawet otworzyć lokatę za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Potrzebny Ci kredyt lub karta kredytowa? Otwierając rachunek w banku, możesz korzystać z wyjątkowo korzystnych ofert przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nowoczesne bankowanie smart to przede wszystkim:

dostęp do usług mobilnych i internetowych,

możliwość dokonywania płatności zbliżeniowych telefonem lub zegarkiem oraz płacenia BLIKIEM,

błyskawiczny podgląd stanu konta,

oszczędzanie w trybie „smart” – poprzez tworzenie dowolnych celów i automatyczne odkładanie pieniędzy,

możliwość kupowania biletów komunikacji miejskiej, zamawiania taksówek i opłacania parkingów z poziomu aplikacji bankowej,

dostęp do atrakcyjnych promocji i programów premiowych (np. Mastercard Bezcenne Chwile lub Visa Benefit).

Różne pokolenia – różne potrzeby

Z wiekiem zmieniają się potrzeby dotyczące produktów bankowych. Dziecko, dzięki posiadaniu własnego rachunku, może uczyć się oszczędzania, nastolatek, student – zarządzania własnym budżetem, pełnoletni klient lub przedsiębiorca – skorzysta z pełnej oferty bardzo zróżnicowanych usług. Mimo to niektóre oczekiwania wobec rachunków bankowych są wspólne dla wszystkich grup wiekowych: np. brak dodatkowych opłat czy łatwy dostęp do aplikacji. Poszczególne konta osobiste różnią się od siebie pod wieloma względami po to, by każdy mógł znaleźć opcję dla siebie.

Konto dla dzieci

Czy najmłodsi potrzebują rachunku bankowego? Zdecydowanie tak! To doskonały sposób na uczenie się, na czym polega oszczędzanie. Konto bankowe dla dziecka: https://www.santander.pl/klient-indywidualny/konta/konto-jakie-chce-dla-dzieci – pełni funkcję elektronicznej skarbonki, w której można odkładać środki na przyszłość, a przy tym korzystać z atrakcyjnego oprocentowania. Stały podgląd stanu rachunku sprawia, że dziecko uczy się panować nad swoim budżetem, choć oczywiście wszelkie operacje finansowe są w jego imieniu wykonywane przez rodziców lub opiekunów. Dodatkową zaletą założenia tego typu konta w banku jest dostęp do ciekawych programów edukacyjnych – bank Santander prowadzi portal „Finansiaki”, gdzie znaleźć można wiele ciekawych materiałów edukacyjnych (gier, animacji, bajek i opowiadań) dotyczących zarządzania pieniędzmi dla najmłodszych.

Konto dla młodych

Starsze dzieci – powyżej 13. roku życia – mają dużo bardziej rozbudowane potrzeby, jeżeli chodzi o konto w banku. Nastolatki często same płacą już za zakupy online i w sklepach stacjonarnych, wykonują płatności mobilne przy użyciu telefonu lub zegarka (przez Google Pay lub Apple Pay) oraz BLIKIEM, świadomie oszczędzają, podróżują i zaczynają kontrolować swój budżet. To oznacza, że konto bankowe dla młodych powinno oferować znacznie więcej opcji niż to dla dzieci.

Przykładowo, Santander Bank Polska proponuje nastolatkom rachunek bez opłat, z dostępem do usług mobilnych i internetowych. Młodzi ludzie mogą w każdej chwili wypłacić gotówkę na całym świecie – wystarczy, że znajdą bankomat, a karta płatnicza ułatwia im bezgotówkowe płacenie za zakupy i usługi na co dzień. Rodzice mogą „doładować” rachunek bankowy dziecka w każdej chwili z poziomu swojej aplikacji. Oczywiście, należy pamiętać, że nieletni w wieku 13-17 lat (czyli małoletni) mogą wykonywać transakcje na kwotę maksymalnie 5000 zł miesięcznie. Szczegóły oferty znajdziesz na stronie: https://www.santander.pl/klient-indywidualny/konta/konto-jakie-chce-dla-mlodych . Szczególnym rodzajem rachunku dedykowanego młodym ludziom jest konto studenckie: https://www.santander.pl/klient-indywidualny/konta/konto-jakie-chce-dla-studenta – oferuje ono znacznie więcej możliwości, dostęp do atrakcyjnych lokat i kredytów, a także programu stypendialnego banku Santander.

Konto dla firm

Przedsiębiorcy to grupa klientów o bardzo specyficznych potrzebach. Konta firmowe nie tylko ułatwiają bardzo dokładną kontrolę nad przychodami i wydatkami przedsiębiorstwa, ale również umożliwiają błyskawiczne dokonywanie comiesięcznych opłat do ZUS i US. W Santander Bank Polska dodatkowo możesz korzystać z wielu udogodnień takich jak:

brak opłat po spełnieniu określonych warunków,

możliwość prowadzenia dodatkowego konta walutowego za darmo,

dostęp do portalu Santander Trade (dotyczącego prowadzenia biznesu poza granicami kraju) oraz kantoru internetowego,

indywidualne oferty kredytów firmowych i leasingu.

Również w tym przypadku bank wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zapracowanych przedsiębiorców i upraszcza wszelkie procedury – bez problemu założysz firmowe konto bankowe online: https://www.santander.pl/firmy/konta za pośrednictwem strony internetowej.

Bankuj świadomie i bezpiecznie

Świadome korzystanie z konta internetowego to nie tylko wybór najkorzystniejszej finansowo oferty, ale również dbanie o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. Dla większości osób jest oczywiste, że podając komuś numer konta, nie należy udostępniać żadnych danych umożliwiających dostęp do niego – jednak obecnie oszuści i złodzieje korzystają z nowoczesnych metod wyłudzania informacji, nie tak oczywistych. Warto korzystać z oferty banku, który chroni pieniądze swoich klientów i np.:

umożliwia wprowadzenie limitów płatności,

wysyła alerty o zmianach na koncie,

stosuje szyfrowanie,

blokuje dostęp do rachunku, jeśli zbyt wiele razy wprowadzono nieprawidłowe dane do logowania na stronie internetowej lub w aplikacji.

Aby lepiej chronić swoje finanse, można skorzystać ze specjalnych zabezpieczeń – przykładowo bank Santander oferuje darmową usługę CyberRescue. Obejmuje ona m.in. dodatkową weryfikację witryn internetowych, za pośrednictwem których dokonuje się płatności, ochronę przed kradzieżą środków z konta internetowego, a także przed wzięciem kredytu na dane klienta bez jego wiedzy.

Nowoczesne rozwiązania, które wspierają codzienne nadzorowanie budżetu

Nowoczesne konta internetowe umożliwiają nie tylko przelewanie pieniędzy, ale również wykonywanie wielu innych działań, które ułatwiają codzienną kontrolę nad budżetem. Wybierając propozycję konkretnego banku, upewnij się, czy dany produkt spełni wszystkie Twoje oczekiwania i jaki jest jego koszt – czy karta bankomatowa i przelewy internetowe są dodatkowo płatne, jak wiele funkcji oferuje aplikacja mobilna i czy możesz załatwić wszystkie formalności, nie wychodząc z domu. Jak podjąć właściwą decyzję? Możesz samodzielnie porównać oferty lub sprawdzić ich ranking. Oszczędności da się gromadzić na niemal każdym rachunku – ważne jednak, by robić to na korzystnych warunkach!