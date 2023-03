Ukraina ma szanse na szybkie dostosowanie do krajów Europy Zachodniej

Ukraina już się odbudowuje. Ten kraj jest zniszczony przez Rosjan w wielu fragmentach bardzo boleśnie – zwłaszcza infrastruktura energetyczna. Całkiem nieźle natomiast przetrwały linie kolejowe. Trzeba będzie odbudować też wiele mostów. Nakłady na infrastrukturę w przyszłości mocno wesprą rozwój gospodarczy. Jednak wojna także pokazuje, jak silne są procesy transformacji technologicznej na Ukrainie. Niektóre sposoby funkcjonowania społeczeństwa w sferze internetowej są na wyższym poziomie niż w wielu krajach Europy Zachodniej. Dlatego główna fala rekonstrukcji będzie dotyczyć nie tyle zmiany struktury gospodarczej, ile przede wszystkim odbudowy infrastruktury po to, by ludzie mieli gdzie mieszkać, po czym jeździć, skąd brać prąd, ciepłą wodę. Te wszystkie elementy będą również podlegać gwałtownej modernizacji – czyli będą zmieniane technologie budownictwa, technologie zaopatrzenia w media. Ten obszar będzie chętnie finansowany przez przedsiębiorstwa, fundusze inwestycyjne i rządy krajów alianckich. Wspólnota państw demokratycznych na pewno pozostanie aktywna – świadcząc pomoc nie tylko w postaci dostaw broni i amunicji, ale także w zakresie niezbędnym dla odbudowy gospodarki.

– Na pewno wyzwaniem dla Ukrainy jest dostosowanie struktury gospodarczej do współczesnego świata Europy Zachodniej. Mam na myśli zwłaszcza obszary związane z ciężkim przemysłem – powiedział serwisowi eNewsroom.pl Grzegorz Cydejko, publicysta ekonomiczny. – Obecnie ukraiński przemysł wojskowy ma nieprawdopodobnie ciekawe rozwiązania, bardzo atrakcyjne dla wielu krajów – więc może być silnym sektorem eksportowym. Do tej siły dołączy dynamiczny sektor internetowy i IT. To będą motory wzrostu dla Ukrainy – nowoczesne sektory gospodarki, oczywiście przy odpowiednich regulacjach i wyeliminowaniu podstawowych problemów transformacji gospodarczej, czyli korupcji czy marnotrawienia środków. Mam nadzieję, że takie ważne bariery rozwoju zostaną zlikwidowane bardzo szybko – a to będzie podstawa do szybkiego rozwoju tego kraju. Ja wierzę w szybki rozwój choć uważam, że bezpieczeństwo ze strony Rosji nigdy nie będzie pełne. Jednak nawet w warunkach frontowych Ukraińcy są w stanie szybko zmienić swoją gospodarkę, dostosować się strukturą do państw zachodnich i szybko przystąpić do Unii Europejskiej. To będzie najlepszą gwarancją jeszcze szybszego wzrostu i jeszcze szybszego rozwoju społecznego – podsumowuje Cydejko.