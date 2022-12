Ukraiński startup HR PeopleForce otrzymuje dofinansowanie z Google for Startups

PeopleForce, system HRM dla małych i średnich przedsiębiorstw, ma przyjemność ogłosić, że został wybrany przez Google for Startups Ukraine Support Fund zwycięzcą trzeciego etapu pomocy grantowej dla najlepszych ukraińskich startupów.

Google’s Ukraine Support Fund dokonał przeglądu zgłoszeń i wybrał finałową grupę 25 startupów, które otrzymają pomoc finansową i mentoring, aby wspomóc rozwój i odbudowę ukraińskiej gospodarki. Fundusz został założony na początku 2021 roku jako inicjatywa wspierająca postępowe startupy z Ukrainy. Łącznie 58 ukraińskich zespołów otrzymało finansowanie w ramach tej inicjatywy.

Na początku tego roku PeopleForce znalazł się wśród 100 najlepszych na świecie startupów technologicznych na Web Summit 2022 i został objęty zamkniętą rundą inwestycyjną od polskiego funduszu venture Pracuj Ventures.

Pomoc udzielona przez Google for Startups zostanie wykorzystana przez PeopleForce do rozszerzenia partnerstwa z europejskimi firmami. Firma jest obecnie zaangażowana w intensywne udoskonalanie swojego produktu HRM, aby sprostać potrzebom zachodnich użytkowników – podkreślając ukraińską technologię HR na scenie globalnej, a także skupia się na optymalizacji zautomatyzowanych przepływów pracy dla małych i średnich przedsiębiorstw.

„Zespół PeopleForce pracował tak ciężko przez cały rok 2022 pomimo najtrudniejszych okoliczności, ale uznanie należy się również naszym klientom. To dopiero początek rozwoju ukraińskiej technologii HR i cieszymy się, że jesteśmy na czele tej branży, co zostało docenione przez Google for Startups” – powiedział Andrew Cetinic, CEO PeopleForce.