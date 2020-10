Ulga podatkowa dla płatników PIT i CIT na robotyzację od stycznia 2021 r. – na czym polega?

Ministerstwo Rozwoju wraz z Ministerstwem Finansów pracuje obecnie nad projektem nowej ulgi podatkowej. Ulga na robotyzację przemysłową ma zacząć obowiązywać już od 1 stycznia 2021 r.

Ministerstwo Finansów szacuje, że łączny koszt implementacji ulgi na robotyzację przemysłową wyniesie 1,1 mld zł w ciągu 5 lat obowiązywania nowych przepisów.

Zasady funkcjonowania ulgi na robotyzację przemysłową będą zbliżone do zasad rozliczania ulgi B+R. Najpierw koszty na robotyzację przedsiębiorcy odliczą w ciągu roku podatkowego na zasadach ogólnych jako koszt uzyskania przychodów (np. poprzez odpisy amortyzacyjne), a następnie będą oni uprawnieni do odrębnego odpisu w zeznaniu rocznym.

Ulga na robotyzację będzie dawać prawo do dodatkowego odliczenia 50% kosztów robotyzacji podmiotom prowadzącym działalność przemysłową (produkcyjną). Efektywna korzyść wyniesie więc do 9,5% poniesionych kosztów z tytułu robotyzacji.

– Definicja robota przemysłowego i zasady korzystania z ulgi na robotyzację przemysłową zostaną umieszczone w ustawach PIT oraz CIT – mówi w rozmowie z MarketNews24 Michał Czajkowski, associate w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. – Ulga ma mieć charakter powszechny, prawo do skorzystania z ulgi nie będzie uzależnione od wielkości firmy czy branży, w której przedsiębiorca funkcjonuje.

Pilotażowo ulga będzie obowiązywać w Polsce przez okres 5 lat tj. w latach 2021-2025 r. Oznacza to, że aby z ulgi skorzystać wydatek na robotyzację winien być poniesiony najpóźniej do 31 grudnia 2025 r. Na rozliczenie wydatku (podobnie jak w uldze B+R) podatnik będzie miał 6 lat od momentu jego poniesienia.

Za koszty kwalifikowane uznawane będą:

*Koszt nabycia (wytworzenia) fabrycznie nowych maszyn i urządzeń peryferyjnych. Przy czym koszty robotyzacji obejmą nabycie robotów przemysłowych, urządzeń peryferyjnych funkcjonalnie związanych z robotami, maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy służących do zapewnienia bezpieczeństwa i ergonomii korzystania z robota przemysłowego, maszyn lub urządzeń służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych oraz urządzeń do interakcji człowiek-maszyna.

*Koszt WNiP niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych.

*Nabycie usługi szkoleniowej związanej z robotem przemysłowym.

*Opłaty, ustalone w umowie leasingu finansowego na nabycie robotów przemysłowych, o ile po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych.

– Podobnie jak przy uldze B+R, w przypadku uzyskiwania dotacji unijnych, z ulgi na robotyzację przemysłową podatnicy będą mogli skorzystać w części niesfinansowanej dotacją – wyjaśnia ekspert z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.