Von der Leyen zapowiada pakiet masowych sankcji

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen o konsekwencjach agresji Rosji na Ukrainę.

Jeszcze dzisiaj przedstawimy europejskim przywódcom do zatwierdzenia pakiet masowych i ukierunkowanych sankcji. Za pomocą tego pakietu wycelujemy w strategiczne sektory rosyjskiej gospodarki, blokując im dostęp do kluczowych dla Rosji technologii i rynków. Osłabimy bazę gospodarczą Rosji i jej zdolność do modernizacji. Ponadto zamrozimy rosyjskie aktywa w Unii Europejskiej i uniemożliwimy rosyjskim bankom dostęp do europejskich rynków finansowych. Podobnie jak w przypadku pierwszego pakietu sankcji, ściśle współpracujemy z naszymi partnerami i sojusznikami – Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią, Kanadą, ale także np. Japonią i Australią. Sankcje te mają na celu odbić się na interesach Kremla i jego zdolności do finansowania wojny.

A wiemy, że miliony Rosjan nie chcą wojny. Prezydent Putin próbuje cofnąć zegar do czasów imperium rosyjskiego. Ale czyniąc to, naraża na szwank przyszłość narodu rosyjskiego. Wzywam Rosję do natychmiastowego zaprzestania przemocy i wycofania swoich wojsk z terytorium Ukrainy. Nie pozwolimy prezydentowi Putinowi zburzyć architektury bezpieczeństwa, która przez wiele dziesięcioleci zapewniała Europie pokój i stabilność. Nie pozwolimy prezydentowi Putinowi na zastąpienie rządów prawa rządami siły i bezwzględnością. Nie powinien lekceważyć determinacji i siły naszych demokracji.

Historia dowiodła, że społeczeństwa i sojusze zbudowane na zaufaniu i wolności są odporne i skuteczne. I właśnie tego obawiają się autokraci. Unia Europejska stoi za Ukrainą i jej mieszkańcami. Będziemy ich nadal wspierać. Ukraina zwycięży.