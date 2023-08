VRG z rekordowym zyskiem netto w pierwszym półroczu 2023 r.

W pierwszej połowie 2023 roku Grupa Kapitałowa VRG S.A. wypracowała zysk netto w wysokości 50,9 mln zł (w porównaniu z 36,4 mln zł w pierwszym półroczu 2022 roku). Na ten rekordowy wynik wpłynęły przede wszystkim dodatnie różnice kursowe w pierwszym półroczu 2023 roku. VRG osiągnęła na koniec czerwca br. 602,3 mln zł przychodów (+2,9 proc. r/r), przy wyższym poziomie marży brutto na sprzedaży (56,6 proc. na koniec czerwca). Marża brutto utrzymywała się na poziomie powyżej 50 proc. w każdym miesiącu roku, do czego przyczyniła się przede wszystkim wyższa marżowość w segmencie odzieżowym. Jednocześnie Grupa zakończyła pierwsze półrocze z niższym r/r zyskiem operacyjnym na poziomie 48 mln zł (w porównaniu do 65,2 mln zł w tym samym okresie w roku ubiegłym).

Drugi kwartał 2023 roku VRG zamknęła sprzedażą na poziomie 335,3 mln zł (1,9 proc. niższą niż w roku poprzednim). W okresie kwiecień – czerwiec przychody segmentu odzieżowego zmalały o 12,8 proc. r/r, osiągając 167,5 mln zł. Przychody segmentu jubilerskiego w drugim kwartale bieżącego roku wyniosły 167,8 mln zł (wzrost o 12,3 proc. r/r). Marża brutto na sprzedaży w 2Q wyniosła 56,3 proc. W tym okresie rekordową marżę 60 proc. osiągnął segment odzieżowy, podczas gdy marża segmentu jubilerskiego pozostała na podobnym poziomie.

Segment jubilerski VRG wykazywał korzystne dynamiki sprzedaży w każdym miesiącu pierwszego półrocza. Z kolei segment odzieżowy, mimo mocnego początku roku, zmagał się z osłabieniem popytu. Janusz Płocica, prezes zarządu VRG wskazuje, że wpływ na niższą całościową sprzedaż segmentu miały w dużej mierze trudne warunki makroekonomiczne oraz efekt wysokiej bazy. Widoczny był też znaczny spadek zainteresowania zakupami w kanale online, gdzie spółka prowadziła, odmienną od lat ubiegłych, oszczędną politykę rabatową.

Prezes Grupy zauważa też, że klienci nie zareagowali pozytywnie na relatywnie wysoki udział starszych kolekcji w ofercie marek odzieżowych na wiosnę i lato 2023. – W związku z procesem ewolucji naszych marek odzieżowych, ostrożnym podejściem do zamówień na bieżący rok, jak i dążeniem do zmniejszania zapasów, mieliśmy w sklepach relatywnie duży udział produktów z poprzednich kolekcji. To, w połączeniu z ograniczeniem promocji, wpływało negatywnie na odbiór oferty przez klientów i przyczyniło się do spadków dynamik sprzedaży, pozostających już i tak pod presją trudnego otoczenia makroekonomicznego. W segmencie jubilerskim obserwowaliśmy stabilny popyt na biżuterię i zegarki, a w efekcie, kontynuację wzrostu sprzedaży w marce W.KRUK. – wskazuje Janusz Płocica, prezes zarządu VRG.

Realizacja założeń strategii rozwoju Grupy

Opublikowana w czerwcu br. strategia rozwoju Grupy VRG na najbliższe lata zakłada m.in. istotne zmiany w ID marek segmentu odzieżowego Vistula, Bytom i Wólczanka, nad którymi spółka obecnie pracuje. Mają one na celu poszerzenie i odmłodzenie grupy docelowej klientów oraz mocniejsze wejście w ofertę dla kobiet. W segmencie odzieżowym widoczny jest większy nacisk na dywersyfikację kolekcji poszczególnych marek, a wspólnym mianownikiem będzie rosnący udział jakościowych i bardziej zrównoważonych materiałów. Kolejne efekty zmian w kolekcjach i modyfikacji grup docelowych marek, będą widoczne w kolekcji Jesień/Zima 2023/24. W pełni zmiany powinny być widoczne w kolekcjach Wiosna/Lato 2024.

Sezon Jesień/Zima 2023 pod znakiem nowych kolekcji i strategicznych zmian w markach

W ramach ewolucji marki Vistula, kieruje ona obecnie swoją ofertę do młodszych klientów oraz poszerza ofertę mody damskiej. Na koniec pierwszego półrocza br. udział Vistula WOMEN w sprzedaży marki wyniósł 4 proc. (w porównaniu z 1 proc. w roku ubiegłym). W listopadzie planowane jest otwarcie pierwszego salonu marki w najnowszym koncepcie o większej powierzchni z możliwością lepszej ekspozycji towaru. Marka Bytom kontynuuje rozwój nowoczesnej odzieży formalnej będącej połączeniem elegancji oraz wygody. Na jesień zaplanowała premierę kolekcji ambasadorskiej. Wólczanka obok flagowego produktu – koszul , rozwija ofertę „total look” skierowaną do młodszych odbiorców.

W segmencie jubilerskim, zgodnie z założeniami strategii, W.KRUK kontynuuje równoległy rozwój oferty luksusowej oraz popularnej. Tym samym, w ofercie marki są dostępne produkty z prestiżowych manufaktur jubilerskich, tj.: BIRKS Bijoux, Chopard czy Nanis, ekskluzywne zegarki Rolex czy Patek Philippe (W.KRUK jest jedynym dystrybutorem w Polsce), ale także produkty marki autorskiej Picky Pica. W czerwcu debiut miała nowa kolekcja ambasadorska W.KRUK z Martyną Wojciechowską – tym razem perfum i chust. Freedom AIR, EARTH, FIRE oraz WATER to cztery kompozycje inspirowane żywiołami. We wrześniu marka planuje premierę kolejnej kolekcji ambasadorskiej.

Po publikacji wyników za pierwsze półrocze zarząd VRG podtrzymał długoterminowe cele Strategii, którymi są: rozwój nowoczesnych marek w modelu omnichannel, poprawa marżowości oraz dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami. W dniu 28 czerwca Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie z rekomendacją zarządu podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w kwocie 0,20 zł na jedną akcję. Wypłata dywidendy zostanie zrealizowana 15 grudnia 2023 roku.