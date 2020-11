W 2021 Volvo Trucks wprowadzi na rynek europejski pełną gamę ciężarowych samochodów elektrycznych

Z początkiem 2021 r. Volvo Trucks będzie oferować pełną gamę samochodów ciężarowych o dużej ładowności z elektrycznym układem napędowym.

Volvo Trucks przeprowadza obecnie testy elektrycznych samochodów ciężarowych o dużej ładowności Volvo FH, Volvo FM i Volvo FMX, które będą używane w transporcie regionalnym i podczas prac budowlanych w miastach Europy. Maksymalna masa zestawu drogowego w przypadku tych pojazdów będzie wynosić do 44 ton. W zależności od konfiguracji akumulatorów możliwy zasięg wyniesie nawet 300 km. Sprzedaż rozpocznie się w przyszłym roku, a produkcja masowa w roku 2022. To oznacza, że począwszy od 2021 r. w Europie będzie dostępna pełna oferta elektrycznych (akumulatorowych) samochodów ciężarowych Volvo Trucks przeznaczonych do transportu dystrybucyjnego, regionalnego, wywozu odpadów i prac budowlanych w miastach.

„Szybko zwiększając liczbę samochodów ciężarowych o dużej ładowności z napędem elektrycznym, chcemy pomóc naszym klientom i nabywcom transportu osiągnąć ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy zdeterminowani, aby nieprzerwanie kierować naszą branżę w stronę zrównoważonej przyszłości” – mówi Roger Alm, prezes Volvo Trucks.

Volvo Trucks rozpoczęło produkcję Volvo FL Electric i Volvo FE Electric w 2019 r. Są to elektryczne samochody ciężarowe przeznaczone do miejskiej dystrybucji i wywozu odpadów, głównie w Europie. W Ameryce Północnej sprzedaż Volvo VNR Electric, samochodu ciężarowego do transportu regionalnego, rozpocznie się 3 grudnia 2020 r.

Stopniowe przejście na paliwa alternatywne o pochodzeniu niekopalnym

Pojazdy elektryczne do wymagających operacji i długodystansowych przewozów ciężkich ładunków pojawią się w najbliższych latach. Będą to samochody ciężarowe o większym zasięgu wyposażone w akumulatory i ogniwa paliwowe. Volvo Trucks zamierza rozpocząć sprzedaż elektrycznych samochodów ciężarowych napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi w drugiej połowie bieżącej dekady. Celem Volvo Trucks jest zaoferowanie do 2040 r. całej gamy produktów niekorzystających z paliw kopalnych.

„Aby zmniejszyć wpływ transportu na klimat, musimy szybko przejść od paliw kopalnych do alternatyw, takich jak energia elektryczna. Jednak warunki wprowadzania tej zmiany, a co za tym idzie, jej tempo, znacznie się różnią w zależności od przewoźników i rynków, a także od wielu zmiennych, takich jak zachęty finansowe, dostęp do infrastruktury ładowania i rodzaj operacji transportowych” – wyjaśnia Roger Alm.

Z tego powodu większość firm transportowych będzie wprowadzać pojazdy elektryczne stopniowo. W praktyce wiele z nich będzie miało mieszaną flotę samochodów ciężarowych zasilanych różnymi paliwami w okresie przejściowym.

„Nasze podwozia są zaprojektowane tak, aby były niezależne od zastosowanego układu napędowego. Nasi klienci mogą zakupić kilka samochodów ciężarowych Volvo z tego samego modelu, z tą różnicą, że niektóre są elektryczne, a inne napędzane gazem lub olejem napędowym. Jeśli chodzi o takie cechy produktu jak kabina kierowcy, niezawodność i bezpieczeństwo, wszystkie nasze pojazdy spełniają te same wysokie standardy. Kierowcy powinni czuć się dobrze w swoich pojazdach i móc obsługiwać je bezpiecznie i efektywnie niezależnie od stosowanego paliwa” – mówi Roger Alm.

Z punktu widzenia Volvo Trucks, przejście na bardziej zrównoważony transport powinno być dla przewoźników maksymalnie płynne, tak aby mogli rozpocząć dostosowywać się do tej zmiany. Oferowane rozwiązania muszą wykorzystywać paliwa niekopalne i umożliwiać przewoźnikom osiągnięcie niezbędnego poziomu rentowności i produktywności.

„Naszym głównym zadaniem jest ułatwienie przejścia na pojazdy zelektryfikowane. Robimy to, oferując całościowe rozwiązania, które obejmują planowanie tras, pojazdy o prawidłowej specyfikacji, wyposażenie do ładowania, finansowanie i serwis. Długoterminowe bezpieczeństwo, które wraz z globalną siecią dealerów i warsztatów serwisowych zapewniamy naszym klientom, będzie ważniejsze niż kiedykolwiek” – mówi Roger Alm.