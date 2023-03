W marketplace’ach najczęściej kupujemy odzież, obuwie i kosmetyki

W marketplace’ach, czyli internetowych sklepach typu Allegro czy Ceneo, kupuje już 72 proc. Polaków. Zamawiamy tam głównie ubrania (46 proc. użytkowników tych platform). W następnej kolejności obuwie i kosmetyki – takie wnioski płyną z badania Santander Consumer Banku „Polaków Portfel Własny: marketplace przyszłością e-commerce”.

Tego typu platformy są często wykorzystywane przez konsumentów nie tylko do robienia zakupów, ale i do poszukiwania informacji o produktach, które ich zaciekawiły. Aż 42 proc. Polaków korzystających z marketplace’ów, wchodzi tam, gdy chce dowiedzieć się więcej o konkretnym towarze. Popularnym pierwszym miejscem poszukiwania informacji jest wyszukiwarka Google. Rzadko kto wchodzi w tym celu na blogi influencerów (3 proc.).

Sklepy typu marketplace stają się coraz bardziej popularne w naszym kraju, do czego przyczynia się m.in. szeroki asortyment oraz atrakcyjne ceny. Jakie produkty Polacy zazwyczaj kupują na tego typu platformach? Według badania Santander Consumer Banku „Polaków Portfel Własny: marketplace przyszłością e-commerce” są to głównie ubrania (46 proc. korzystających z marketplace’ów). Tę odpowiedź częściej od mężczyzn wybierały kobiety (58 proc. w porównaniu do 31 proc. panów). Następne w kolejności znalazło się obuwie (31 proc.). Te w marketplace’ach jest znacznie częściej kupowane przez osoby po 40 roku życia niż młodych dorosłych (kolejno 39 i 20 proc. wskazań). Miejsce na podium zamykają kosmetyki, po które sięga co czwarty ankietowany (27 proc.). W tym wypadku panie również przeważają nad panami (36 proc. w grupie kobiet w porównaniu do 17 proc. mężczyzn). Ponadto co czwarty użytkownik marketplace’ów kupuje na tych platformach książki (25 proc.). Co może niektórych zaskoczyć, wśród tych respondentów jest najwięcej 18-29 latków (30 proc.) oraz seniorów (27 proc.).

– Polacy kupujący w marketplace’ach chętnie sięgają również po elektronikę np. laptopy, tablety czy telefony komórkowe (24 proc.) oraz sprzęt RTV i AGD (23 proc.). Pierwsza kategoria jest wybierana głównie przez mężczyzn (35 proc. w porównaniu do 14 proc. z grupy kobiet), podobnie jak druga (37 proc. do 11 proc. pań) – komentuje Ewelina Krzynowy-Gaweł, Dyrektor ds. Sprzedaży Internetowej z Santander Consumer Banku. – W dalszej kolejności respondenci wskazywali narzędzia (17 proc.) oraz zabawki i inne artykuły dziecięce (15 proc.). Co ciekawe, niski odsetek ankietowanych wybierał biżuterię (9 proc.), meble czy artykuły wyposażenia wnętrz (7 proc.), co pozwala domniemywać, że mogą być to rzeczy, które wolimy kupować stacjonarnie.

94 proc. użytkowników marketplace’ów szuka informacji w sieci przed zakupem konkretnego produktu

Jak wynika z badania Santander Consumer Banku, większość Polaków kupujących na platformach zakupowych, poszukuje informacji w internecie zanim zamówi interesujący ich towar. Z odpowiedzi wynika, że już co drugi robi to za pomocą marketplace (42 proc.). Wyżej znalazła się tylko wyszukiwarka internetowa taka jak Google (72 proc. użytkowników marketplace’ów). Ankietowani w poszukiwaniu informacji często kierują się również na stronę konkretnej marki (34 proc.) czy szukają filmów omawiających produkt w serwisie YouTube (25 proc.). Co czwarty wybiera w tym celu media społecznościowe takie jak Facebook, Instagram czy Tik-tok (24 proc.). Co ciekawe, niemal równie często wspieramy się też forami internetowymi (23 proc.). Rzadko kierujemy się natomiast na blogi influencerów (3 proc.).

– Poza szukaniem informacji o danym produkcie, dobrze jest zorientować się również z jakich opcji finansowania w marketplace’ach możemy skorzystać – dodaje Ewelina Krzynowy-Gaweł z Santander Consumer Banku. – Dobrą opcją byłaby tutaj np. karta ratalna, dzięki której możemy kupować kiedy chcemy i gdzie chcemy, spłacając zawsze tę samą kwotę ustaloną na starcie zobowiązania. Ciekawym wyjściem jest również limit odnawialny na daną kwotę, z którego można korzystać wielokrotnie, bez konieczności podpisywania kolejnych umów.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku – banku od kredytów metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w styczniu 2023 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków. Próba n = 1000.