W tym roku Polscy kierowcy zamówili już 30 000 aut hybrydowych Toyoty

Popularność hybryd Toyoty rośnie w Polsce nieprzerwanie od 2009 roku. W 2020 roku pomimo pandemii ich sprzedaż ponownie wzrosła do poziomu 30 315 aut. W tym roku już wiadomo, że będzie kolejny rekord, gdyż w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy kupiono ich więcej niż w całym minionym roku – dokładnie 30 526 samochodów. Udział hybryd w całkowitej sprzedaży Toyoty w naszym kraju wynosi już 56 procent.

Corolla najpopularniejszą hybrydą Toyoty

Najpopularniejszym samochodem hybrydowym Toyoty w Polsce jest Corolla. W tym roku kupiono 9 847 egzemplarzy, co stanowi 66 procent wszystkich sprzedanych w 2021 roku Corolli. Od 2019 roku, kiedy Corolla Hybrid zadebiutowała wraz z 12. generacją modelu, salony opuściło 31 238 egzemplarzy. Kompaktowa Toyota to od wielu lat najpopularniejszy samochód na świecie, a zaprojektowana w architekturze TNGA nowa generacja jest oferowana w Europie z dwoma napędami hybrydowymi do wyboru. Pierwszy z silnikiem 1.8 ma moc 122 km, zaś drugi, oparty na silniku 2.0 i mocy 184 km, rozpędza Corollę Hatchback od 0 do 100 km/g w 7,9 s.

Hybrydę wybierają już niemal wszyscy nabywcy RAV4

Drugie miejsce zajmuje RAV4 Hybrid – od stycznia do sierpnia jego sprzedaż wyniosła 7 066 aut, a auta z napędem hybrydowym stanowiły 87 procent wszystkich sprzedanych RAV4. Napęd hybrydowy zadebiutował w tym modelu w Polsce w 2016 roku, zaś od 2019 roku dostępna jest aktualna, piąta generacja. W ciągu 5 lat do klientów trafiło 28 201 egzemplarzy hybrydowego SUV-a. Obok RAV4 Hybrid z napędem hybrydowym opartym na silniku 2.5 o mocy 218 KM (FWD) lub 222 KM (AWD-i) Toyota oferuje także RAV4 Plug-in Hybrid o łącznej mocy 306 KM, który przyspiesza do setki w zaledwie 6 sekund i ma zasięg w trybie elektrycznym do 75 km wg WLTP, a w mieście nawet 98 km.

Toyota C-HR już wyłącznie hybrydowa

Trzecią najchętniej wybieraną hybrydą marki jest Toyota C-HR. Od stycznia kupiono w Polsce 6 211 egzemplarzy, a od premiery modelu w 2016 roku 27 880 aut. W tym roku 94 procent sprzedanych egzemplarzy miało napęd hybrydowy. Obecnie jest oferowany wyłącznie jako hybryda, z dwoma napędami do wyboru.

Skok popularności Yarisa Hybrid nowej generacji

Dużą popularnością cieszy się także zajmujący czwarte miejsce Yaris Hybrid, którego sprzedaż 4 130 egzemplarzy w ciągu 8 miesięcy tego roku przewyższa o ponad 1500 egzemplarzy wynik z całego ubiegłego roku. Jest to efekt wejścia na rynek nowej generacji Yarisa, w którego gamie znalazł się produkowany w Polsce, nowy 116-konny napęd hybrydowy. Yaris w wersji hybrydowej jest dostępny w naszym kraju od 2012 roku i w tym czasie do klientów trafiło 19 584 egz. Udział napędu hybrydowego w tegorocznej sprzedaży wynosi obecnie 38 procent.

Pełna gama hybryd w salonach Toyoty

Toyota oferuje w Polsce kompletną gamę modeli hybrydowych – począwszy od subkompaktowego Yarisa, do którego w listopadzie dołączy SUV Yaris Cross, przez kompaktowe modele Corolla hatchback, sedan i TS Kombi oraz Toyota C-HR, średniej wielkości sedana Camry, liftbacki Prius i Prius Plug-in Hybrid oraz SUV-a RAV4, aż po dużego, 7-osobowego SUV-a Highlandera. Wszystkie te samochody zostały zaprojektowane na modułowej platformie TNGA, dzięki której mają nisko położony środek ciężkości, lekką i bardzo sztywną konstrukcję oraz bardzo dobre właściwości jezdne. Technologia TNGA przyczynia się także do obniżenia kosztów ich produkcji, dlatego Toyota oferuje swoje hybrydy w cenach konwencjonalnych samochodów z silnikiem Diesla.