Waluty i gaz tanieją

Prezenty przychodzą w tym roku wcześniej. Od kilku dni waluty obce tracą względem złotego. Do tego tanieje gaz, co może przeciwdziałać gwałtownym podwyżkom cen w przyszłym roku.

Lepsze dane z Polski

Ostatnie dni to seria bardzo dobrych odczytów z Polski. To nie tylko wyższa od oczekiwań sprzedaż detaliczna, czy produkcja przemysłowa. Lepiej wypadły nawet płace pomimo straszenia kryzysem. Na deser tego wszystkiego przyszła jeszcze rosnąca o 4% w skali roku produkcja budowlano-montażowa. Od wielu miesięcy mówi się o załamaniu w branży, jednak cały czas niczego takiego nie mieliśmy. W tym miesiącu również analitycy spodziewali się spadku o 1,5%. Wysokie stopy procentowe oczywiście ograniczają akcję kredytową, aczkolwiek w dalszym ciągu w społeczeństwie jest dużo gotówki, a rozpędzona inflacja nie zachęca do odkładania wydatków na później.

Gaz poniżej 100 euro za megawatogodzinę

W ostatnich dniach już kolejny raz piszemy o cenach gazu. Nie jest to wyzłośliwianie się nad jednym z prawicowych liderów, który nie szczególnie dobrze radził sobie z wymową megawatogodziny. Powodem jest gwałtowny spadek cen od piątku. Jeszcze w piątek rano płacono za wspomnianą jednostkę mocy ponad 130 euro, wczoraj przez chwilę znaleźliśmy się poniżej bariery 100 euro, a zamknięcie nastąpiło tylko nieznacznie powyżej tej granicy. Są to najniższe poziomy od czerwca tego roku i poniżej ⅓ szczytów z sierpnia. Daje to szanse, że wzrosty cen ogrzewania gazem nie będą aż tak brutalne, jak dotychczas sądzono.

Rubel wciąż w odwrocie

Mniej więcej równo z rozpoczęciem spadków cen gazu rozpoczęła się przecena rubla. Wydawać by się mogło, że patrząc na ostatnie działania Rosji, jej waluta powinna wyraźnie tracić. Przecież podczas poprzedniej znacznie mniej „formalnej” agresji, kiedy to udawała, że nie prowadzi działań zbrojnych, rubel został przeceniony mniej więcej o połowę. Obecnie mimo jawnego zaangażowania rubel jest silniejszy niż zanim Rosjanie najechali terytorium Ukrainy. Jest to tym dziwniejsze, biorąc pod uwagę ostatnie pakiety mocno jednak uciążliwych sankcji.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

14:30 – USA – PKB,

14:30 – USA – wnioski o zasiłek dla bezrobotnych.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl