Większość Polaków kupi prezenty świąteczne w Internecie

Popularność zakupów online stale rośnie, a w niektórych kategoriach produktów udział internetowych konsumentów jest już większy niż stacjonarnych. Tak jest na przykład w przypadku prezentów świątecznych które, jak wynika z badania Wonga Polska, zamawia w Internecie blisko trzy czwarte (73 proc.) Polaków. Po świąteczne upominku do sklepów stacjonarnych udaje się co czwarty ankietowany.

Wonga Polska od ponad roku analizuje zachowania zakupowe Polaków w sieci w ramach badania „Cyfrowe Zwyczaje Polaków”. Sprawdza m.in. jakie kategorie produktów konsumenci najczęściej kupują online i dlaczego wybierają właśnie ten kanał. W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia firma pod lupę wzięła prezenty, które co roku Polacy wręczają swoim najbliższym w tym czasie.

Przede wszystkim zakupy online

Większość Polaków prezenty świąteczne zamówi w tym roku w sieci. Badani mają jednak różne sposoby poszukiwania odpowiednich upominków. Blisko co drugi (48 proc.) ankietowany szuka potrzebnego produktu w Internecie, tam go wybiera i kupuje. 17 proc. badanych najpierw poszukuje informacji o interesującym go prezencie w sieci, potem idzie do sklepu stacjonarnego, żeby zobaczyć go „na żywo”, a następnie znajduje najkorzystniejszą ofertę w Internecie i tam ostatecznie zamawia produkt. Co dziesiąty ankietowany zaczyna od znalezienia odpowiedniego upominku w sieci, a następnie idzie do punktu handlowego i tam go kupuje. Bezpośrednio w sklepie stacjonarnym szuka i kupuje prezenty świąteczne 13 proc. badanych.

– Zdecydowana większość Polaków kupuje prezenty świąteczne przez Internet. Niezależnie od stosowanego sposobu blisko trzy czwarte ankietowanych ostatecznie kupuje je w sieci, przy czym co drugi zamawia produktu od początku do końca online. Zachowania zakupowe Polaków badamy od ponad roku i to jest najwyższy wynik, jaki dotychczas odnotowaliśmy – zauważa Aneta Gergont-Gałązka, dyrektor departamentu marketingu w Wonga Polska. – Warto również podkreślić, że drugi najwyższy wynik w ciągu całego cyklu odnotowaliśmy we wcześniejszym badaniu z września, dotyczącym sprzętu komputerowego. Duży wpływ na to ma oczywiście pandemia, zwłaszcza w przypadku zakupów w pełni online, które są znacząco bezpieczniejsze – dodaje.

Taniej i wygodniej

Polacy doceniają zakupy prezentów świątecznych przez Internet z wielu powodów. Najczęściej jest to wygoda i zaoszczędzony czas, na co wskazuje aż 76 proc. ankietowanych Na drugim miejscu jest cena – według 72 proc. zakupy w sieci bardziej się opłacają. Bardzo często (70 proc.) ankietowani wskazali na możliwość sprawdzenia opinii innych użytkowników. Co drugi badany uważa również, że oferta prezentów świątecznych w Internecie jest bardziej przejrzysta oraz zakupy online dają możliwość szybkiego zwrotu lub reklamacji.

– Wygoda, cena i łatwa dostępność do opinii innych użytkowników od dłuższego czasu dominują w naszym badaniu. Od niedawna zauważamy jednak systematyczny wzrost liczby ankietowanych, którzy uważają, że zakupy w Internecie bardziej się opłacają. W czerwcu na tę odpowiedź wskazało 60 proc. badanych. We wrześniu było to 65 proc., a teraz już 72 proc. – co jest jednocześnie najwyższym wynikiem od początku naszego cyklu. Wynika to prawdopodobnie z doświadczenia, a także większych możliwości porównywania ofert, które ułatwiają wybranie najkorzystniejszej. Decydując się na zakupy online dużo wygodniej i szybciej możemy sprawdzić cenę w kilkunastu sklepach, co stacjonarnie zajęłoby sporo czas. Tym samym sprzedający muszą bardziej konkurować ceną. Zwłaszcza, w takiej kategorii produktów jak prezenty świąteczne, gdy często są to upominki o mniejszej wartości i rozmiarach – podsumowuje Aneta Gergont-Gałązka z Wonga Polska.