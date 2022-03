WIG-20 dziś najsilniejszy w Europie

WIG-20 jest dziś najsilniejszym wśród głównych indeksów europejskich rynków akcji. Indeks ten zyskiwał przed godziną 17-tą +3,37 proc. Na kolejnych miejscach były dziś główne indeksy giełd w Grecji (+3,05 proc.), Islandii (+2,98 proc.) oraz Finlandii (+2,37 proc.).

Indeksem sektorowym, który dziś rósł najsilniej był WIG-ODZIEZ (+6,51 proc. przed 17-tą). Było to głównie zasługą 6,54 proc. wzrostu ceny akcji LPP (74,9 proc. udział w indeksie) oraz 10,97 proc. wzrostu cen akcji CCC (16,8 proc. udział w indeksie). Prawie 10 proc. drożały dziś przed 17-tą akcje spółki Dinopol. Wśród składników WIG-u 20 jedyną taniejącą dziś spółką był KGHM. Wśród składników mWIG-u 40 najsilniej drożały dziś akcje wywodzącej się z Białorusi spółki Asbis (+9,11 proc.).

Amerykański rynek akcji przed 17-tą był na niewielkich plusach (S&P 500 +0,16 proc., DJIA +0,54 proc.). Wyjątkiem był Nasdaq Composite (-0,32 proc.).

Rentowność amerykańskich 2-letnich obligacji skarbowych była dziś na najwyższym poziomie od 2019 roku. Rentowności tamtejszych 10-latek rosły w tym tygodniu, ale pozostawały poniżej poziomu szczytów z lutego. W Europie rentowności 10-latek ustanowiły dziś nowe cykliczne maksima w Austrii, Belgii, Szwajcarii i Holandii.

Taniały dziś metale szlachetne (najsilniej – o 5,38 proc. – pallad).

Kurs EUR/USD spadał dziś o 0,2 proc., co prowadziło do lekkiego osłabienia złotego.

Kurs Bitcoina do amerykańskiego dolara spadał dziś o 0,9 proc.

Wojciech Białek, TMS Brokers