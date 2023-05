Własność intelektualna w dobie pracy zdalnej

Jednym z największych atutów firm technologicznych jest ich własność intelektualna. Popularyzacja pracy zdalnej i umożliwienie korzystania z prywatnych urządzeń w organizacji może wywołać obawy pracodawców dotyczące IP. Kto jest właścicielem praw autorskich do dzieł stworzonych przez pracowników zdalnych? Jak globalne zespoły chronią swoją własność intelektualną?

– Unikalna własność intelektualna (ang. intellectual property – IP) firmy może być zagrożona nie tylko przez hakerów i konkurencję, ale także przez klientów oraz obecnych i byłych pracowników. Aby chronić swoje aktywa, firmy technologiczne muszą posiadać solidne, kompleksowe systemy bezpieczeństwa. Konieczne jest również dostosowanie zasad korzystania z własności intelektualnej do obecnych standardów pracy zdalnej – mówi Liina Laas, dyrektor ds. ekspansji w Europie Środkowo-Wschodniej w Deel. – Home office oznacza, że globalnie rozproszone zespoły mogą pracować niemal wszędzie, o każdej porze dnia. Jednak część pracodawców nie wie o dodatkowych zawiłościach w ochronie ich IP, które pojawiają się, gdy w grę wchodzą przepisy międzynarodowe.

„Workation” a własność intelektualna

Oferowanie elastycznych godzin pracy skutecznie przyciąga i zatrzymuje ekspertów w firmie. To kluczowy czynnik w trwającej walce o talenty. Pracownicy chcą decydować o tym, jak i skąd wykonują swoje obowiązki.

– Wraz ze wzrostem popularności pracy zdalnej powstają nowe narzędzia, oferowane przez firmy takie jak Deel, które pozwalają na szybkie i efektywne zarządzanie zespołami rozproszonymi po całym świecie. Dzięki nim pracownicy mogą wykonywać swoje obowiązki nie tylko na domowej kanapie, ale także na plaży na Malediwach. Pracodawcy z kolei nie muszą martwić się o kwestie związane z ochroną własności intelektualnej firmy – mówi Liina Laas z Deel.

Własność intelektualna stworzona w domu pracownika

Wszelkie wynalazki, utwory, a także kody komputerowe i oprogramowanie, które pracownik stworzył w wyniku wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy, w godzinach pracy, przy użyciu sprzętu firmowego, prawnie należą do pracodawcy. Dotyczy to również sytuacji, gdy zatrudniony pracuje w domu, a nie w biurze. Coraz częściej pracownicy zdalni używają własnego sprzętu do celów służbowych i odwrotnie. Dane i dokumentacja na prywatnych urządzeniach są często niekontrolowane i niezabezpieczone przed kradzieżą.

– Jedną z oferowanych przez nas usług jest możliwość wynajmu przez klientów sprzętu, który może być wyposażony w systemy zapewniające bezpieczeństwo własności intelektualnej firmy. Deel współpracuje z globalnym dostawcą sprzętu Hofy, co oznacza, że oprócz naszych usług kontraktowych i płacowych, pracodawcy mogą teraz wypożyczyć wysokiej jakości sprzęt potrzebny do pracy zdalnej – mówi Liina Laas z Deel – Dla polskiej firmy, która chce wypożyczyć niezbędny sprzęt dla pracownika np. w Hiszpanii lub Wielkiej Brytanii, wystarczy kilka kliknięć. Pracodawca może mieć pewność, że wybrany sprzęt dotrze do pracownika w ciągu maksymalnie pięciu dni roboczych, w zależności od lokalizacji.

Pracownik czy pracodawca? Kto ponosi odpowiedzialność za kradzież własności intelektualnej?

Co w sytuacji, gdy pracownik popełni wykroczenie, np. dopuści się kradzieży kodu informatycznego innej firmy, a pracodawca przejmie prawa autorskie do tego utworu? Przełożony może ponosić taką samą odpowiedzialność, jak pracownik, jeżeli: zlecił popełnienie czynu zabronionego, udzielił pomocy w jego popełnieniu lub nakłonił do naruszenia prawa. W pozostałych przypadkach nie powinien martwić się o swoją odpowiedzialność karną.

Co zrobić, aby się chronić?

Co może zrobić firma, aby chronić swoje IP? Przydatne może być szkolenie i ostrzeganie pracowników o konsekwencjach kradzieży własności intelektualnej. Pracodawca powinien również utrzymywać stały kontakt z członkami swojego zespołu. Ponadto, pomocne może okazać się zatrudnienie coraz bardziej pożądanego specjalisty ds. pracy zdalnej, którego głównym zadaniem jest kontrolowanie pracy zatrudnionych wykonujących swoje obowiązki poza biurem.

– Nasze rozwiązanie może pomóc w ochronie własności intelektualnej podczas zatrudniania zespołów zbudowanych z osób z różnych zakątków świata. Model pracodawcy Deel oferuje dostosowane, regularnie sprawdzane pod kątem zgodności z lokalnymi przepisami kontrakty, które przenoszą własność intelektualną na pracodawcę. Wspieramy także firmy w podpisywaniu umów z niezależnymi wykonawcami. Wbudowane klauzule dotyczące własności intelektualnej przypisują organizacji całą stworzoną przez nich pracę. W Deel oferujemy również kompleksowe funkcje compliance i onboarding, w tym bezpłatne generowanie i przechowywanie standardowych umów o zachowaniu poufności. Skuteczna ochrona własności intelektualnej pozwoli Twojemu zespołowi rozwijać się na całym świecie – podsumowuje Liina Laas, dyrektor ds. ekspansji w Europie Środkowo-Wschodniej w Deel.