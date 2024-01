Wskaźnik PMI dla przemysłu w strefie euro lepszy od prognoz

PMI dla przemysłu w styczniu w strefie euro wyniósł 46,6 pkt wobec 44,4 pkt miesiąc wcześniej. Odczyt okazał się lepszy niż wskazywały prognozy (44,8 pkt). W styczniu widoczne jest odbicie wartości wskaźnika, jednak nadal utrzymuje się on poniżej 50 pkt. W szczególności warto zauważyć utrzymujący się trend wzrostowy w Niemczech. Wskaźnik pokazał 45,4 pkt. Najniżej było to 38,8 pkt w lipcu. Nadal jest to poziom wskazujący na spadek aktywności, ale być może obrazuje to, że nastroje w kolejnych miesiącach dalej będą się polepszać, a kryzys w tym sektorze powoli odwracać.

Wskaźnik PMI dla usług w styczniu wyniósł 48,4 pkt wobec 48,8 pkt miesiąc wcześniej. Wskaźnik dla usług już od kilku miesięcy utrzymuje się na podobnym poziomie. Odczyt okazał się gorszy od prognoz (49 pkt), co w ogólnym rozrachunku równoważy odbicie w przemyśle. Zbiorczy wskaźnik PMI wyniósł 47,9 pkt wobec 47,6 pkt miesiąc wcześniej. W przypadku usług również wyróżniły się Niemcy, gdzie wskaźnik spadł do 47,6 pkt wobec 49,3 pkt miesiąc wcześniej i prognoz 49,5 pkt.

Bartosz Wałecki, Analityk Michael / Ström Dom Maklerski