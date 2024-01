Recesja w Niemczech wpłynie na polskie PKB

Polska gospodarka jest silnie uzależniona od tego, co się dzieje za naszą zachodnią granicą. Niemcy przeżywają obecnie recesję – w tym roku PKB wyniesie minus 0,3% rok do roku. To chyba najczarniejszy z możliwych scenariuszy, jeśli chodzi o gospodarkę naszych sąsiadów.

– Ma to wpływ na naszą gospodarkę przez wymianę handlową. Naszym głównym partnerem handlowym jest gospodarka niemiecka. To właśnie ten rynek przyjmuje najwięcej naszych towarów – powiedział serwisowi eNewsroom.pl Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan. – W konsekwencji Polska zacznie eksportować mniej, ponieważ Niemcy nie będą potrzebowali takiej ilości towarów czy półproduktów. To oznacza ujemny bilans handlowy dla naszego kraju. Handel zagraniczny będzie ciągnął nasz rozwój gospodarczy i polskie PKB w dół. Ten efekt jest już uwzględniony w prognozach – bo to, że niemiecka gospodarka zwania, było widać już w połowie poprzedniego roku. Pewną niewiadomą była jedynie skala tego spowolnienia. Prognozy zawarte chociażby w ustawie budżetowej mówiące o tym, że nasz wzrost gospodarczy będzie w granicach 3%, czy to co prognozujemy w Konfederacji Lewiatan, że będzie to około 2,8% już uwzględnia efekt zmniejszonego eksportu do Niemiec – zaznacza Zielonka.