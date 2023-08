Wydobywanie bitcoinów może napędzać transformację w kierunku zielonej energii

Badanie naukowe sugeruje, że wydobywanie bitcoinów, dalekie od powodowania większej emisji, może stać się głównym motorem transformacji zielonej energii.

Wydobywanie bitcoinów wiąże się z wysokim zużyciem energii w celu wydobywania nowych tokenów i przetwarzania transakcji w łańcuchu blokowym kryptowaluty. Badania sugerują jednak, że proces ten może sam w sobie napędzać adopcję energii wiatrowej i słonecznej.

W czasach, gdy popyt jest mniejszy, a ceny energii niskie – potencjalnie czyniąc odnawialne źródła energii nieopłacalnymi – zakłada się, że nadmiar energii wytwarzanej przez wiatr i energię słoneczną może zostać pochłonięty przez operacje wydobywania bitcoinów, generując nagrodę finansową dla zaangażowanych firm i utrzymując ich maszyny w ruchu.

Mogłoby to zasadniczo pokryć koszty operacji związanych z energią odnawialną tam, gdzie brakuje zachęt finansowych ze strony państw, co jest obecnie główną barierą wejścia na rynek dla wielu osób, ponieważ koszty operacyjne odnawialnych źródeł energii są trudne do wyrównania, pomimo wyraźnej potrzeby produkcji czystej energii w celu zapobiegania zmianom klimatycznym.

Simon Peters, analityk kryptowalut eToro