Wyniki DRAGO entertainment po trzech kwartałach 2023 r.

DRAGO entertainment odnotowało ponad trzykrotny wzrost zysku EBIT i prawie dwukrotny wzrost przychodów po trzech kwartałach 2023 r.

Wyraźne wzrosty po pierwszych trzech kwartałach 2023 odnotowała notowana na GPW spółka DRAGO entertainment. W okresie styczeń – wrzesień wypracowano prawie 12 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, co dało 75% wzrost rdr. Zysk EBIT liczył w tym czasie ponad 1,6 mln zł (solidny wzrost o 214% rdr), a zysk netto prawie 1,3 mln zł. Jednocześnie w samym III kwartale przychody liczyły prawie 4,3 mln zł (+63% rdr). Zysk netto w okresie lipiec – wrzesień osiągnął ponad 0,6 mln zł, utrzymując stabilny wynik względem analogicznego okresu z roku ubiegłego. Solidne wyniki Studia są zasługą niesłabnącej popularności Gas Station Simulator – jednego z najgłośniejszych i najlepiej ocenianych tytułów ostatnich lat. Kilka dni temu twórcy zaprezentowali najnowsze rozszerzenie gry o nazwie Tidal Wave DLC. Jednocześnie zespół przygotowuje się do premiery swojego największego tytułu – Winter Survival. Gracze mogą już cieszyć się najnowszym cinematic trailerem gry, który stworzony został we współpracy z The Hungry Beast.

W samym III kwartale 2023 roku spółka odnotowała ponad dwukrotnie wyższy poziom zysku operacyjnego EBIT rdr. Jego wartość wyniosła 0,5 mln zł. Zysk netto w okresie lipiec – wrzesień br. wyniósł ponad 0,6 mln zł zysku netto (+24% rdr).

– To niezwykle satysfakcjonujące, że mimo wymagającej sytuacji na rynku, DRAGO cały czas pnie do góry, osiągając rekordowe wyniki. Naszym motorem napędowym pozostaje globalny hit ,,Gas Station Simulator’’. Tytuł niezmiennie utrzymuje swoje wierne grono fanów, równolegle pozyskując nową rzeszę zainteresowanych. Na nasze osiągnięcia wpływa też przemyślana strategia dystrybucji oraz konsekwentne podejście do rozwoju, co udowodniliśmy w październiku, z sukcesem debiutując na głównym rynku GPW, ogłaszając jednocześnie strategię na lata 2024 – 2025 – mówi Joanna Tynor, prezes zarządu w DRAGO entertainment S.A.

Ww. strategia rozwoju spółki na lata 2024 – 2025 skoncentrowana jest na tworzeniu autorskich gier z segmentu symulator & survival, przy założeniu wprowadzania na rynek jednego symulatora premium rocznie. Kluczowe elementy strategii to rozwijanie kompetencji zespołu, rozbudowa działalności wydawniczej oraz ekspansja hitu sprzedażowego Gas Station Simulator na nowe rynki.

Kilka dni temu twórcy zaprezentowali rozszerzenie ww. tytułu Gas Station Simulator o Tidal Wave DLC. Dzięki temu gracze będą mieli możliwość przeniesienia się na tropikalną wyspę, która będzie rządzić się własnymi zasadami, oferując przy tym nowe mechaniki rozgrywki.

Równolegle krakowski zespół szykuje się do premiery swojego największego autorskiego tytułu – Winter Survival. Premiera gry w Early Access zaplanowana została na 28 lutego 2024 roku. Na kilka dni przed premierą, gra będzie prezentowana w ramach Steam Next Fest.

W ramach przeprowadzanej cross-promocji i kampanii marketingowej tytułu, w tym tygodniu światło dzienne ujrzał najnowszy cinematic trailer, stworzony we współpracy z The Hungry Beast. Rozpoczęły się też playtesty survivalowej gry.

– Miło mi poinformować, że ruszamy z możliwością zapisania się do playtestów naszych gier. Pierwszym testowanym tytułem będzie Winter Survival. – mówi Piotr Żygadło, COO w DRAGO entertainment SA. – Playtesterzy będą wybierani cyklicznie w ramach rotacji. – dodaje.

Na podstawie analizy obecnej sytuacji finansowej spółki, Zarząd nie przewiduje konieczności sięgania po dodatkowy kapitał zewnętrzny. Większość planowanych kierunków rozwoju spółki będzie realizowana ze środków już dostępnych do dyspozycji spółki.