Wyniki finansowe XTB w pierwszym półroczu 2023 r.

Skonsolidowany zysk netto wyniósł 421,0 mln zł i był o 12,2% niższy niż

w analogicznym okresie poprzedniego roku

Rekordowa liczba nowych klientów pozyskanych w I półroczu: 167,2 tys.

Liczba aktywnych klientów wzrosła o 44,4% r/r z 190,1 tys. do 274,5 tys.

Wolumen obrotu klientów na instrumentach CFD wzrósł o 18,5% r/r – z 3,05 mln do 3,62 mln lotów

XTB opublikowało dziś wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2023 roku. W warunkach niższej zmienności na rynkach finansowych i towarowych w drugim kwartale, spółka wypracowała 421,0 mln zł skonsolidowanego zysku netto w pierwszym półroczu 2023 roku. Intensywne działania marketingowe wpłynęły zarówno na rekordowo wysoki napływ nowych klientów, jak i ich dużą aktywność transakcyjną.

W I półroczu 2023 roku XTB wypracowało zysk netto na poziomie 421,0 mln zł wobec 479,6 mln zł rok wcześniej (spadek o 12,2%). Skonsolidowane przychody osiągnęły wartość 818,9 mln zł wobec 836,2 mln zł w I półroczu 2022 r. (spadek o 2,1%), przy kosztach działalności operacyjnej 341,6 mln zł (I półrocze 2022: 267,8 mln zł).

Rekordowy wzrost nowych klientów i coraz większa aktywność inwestycyjna

W I półroczu XTB pozyskało rekordową liczbę 167,2 tys. nowych klientów, o 65,5% więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku. Na koniec I półrocza 2023 r., liczba klientów wyniosła łącznie 762,6 tys. w porównaniu z 525,3 tys. na koniec I półrocza 2022 roku (wzrost o 45,2% r/r). Liczba aktywnych klientów wzrosła o 44,4% osiągając 274,5 tys. na koniec I półrocza 2023 roku, wobec 190,1 tys. w I półroczu poprzedniego roku. Przełożyło się to na zwiększenie wolumenu obrotu klientów na instrumentach CFD wyrażonego w lotach – w I półroczu wzrósł on do 3,62 mln transakcji wobec 3,05 mln w analogicznym okresie 2022 roku (wzrost o 18,5%). Natomiast rentowność na lota w I półroczu 2023 roku wyniosła 226 zł (I półrocze 2022: 274 zł).

Naszym priorytetem jest dalszy wzrost bazy klientów, a wyniki za I półrocze pokazują, że jesteśmy w stanie osiągać te cele nawet w okresach mniejszej zmienności na rynkach finansowych, kiedy naturalnie zainteresowanie inwestycjami maleje. Stale umacniamy swoją pozycję rynkową w Polsce oraz na kluczowych rynkach zagranicznych, a inwestycje w technologie oraz nowe produkty przynoszą oczekiwane rezultaty. Docieramy z naszą ofertą do coraz większego grona klientów, w szczególności tych, którzy zaczynają dopiero inwestować na rynkach finansowych. Dzięki Akcjom Ułamkowym, które wprowadziliśmy już na siedmiu rynkach europejskich, nasi klienci mają większą elastyczność w budowaniu swoich portfeli inwestycyjnych opartych na akcjach i funduszach ETF – komentuje Paweł Szejko, członek zarządu ds. finansowych XTB.

Struktura przychodów wg. klasy aktywów

Jeśli chodzi o przychody pod kątem klas instrumentów odpowiedzialnych za ich powstanie, w I półroczu 2023 r. prym wiodły CFD oparte na indeksach. Ich udział w strukturze przychodów na instrumentach finansowych sięgnął 51,9%. To konsekwencja dużej dochodowości na instrumentach CFD opartych o amerykański indeks US 100, niemiecki indeks akcji DAX (DE30) czy też amerykański indeks US 500.

Drugą najbardziej dochodową klasą aktywów były instrumenty CFD oparte na towarach. Ich udział w strukturze przychodów w I półroczu 2023 r. wyniósł 36,5%. Najzyskowniejszymi instrumentami w tej klasie były CFD oparte na notowaniach gazu ziemnego oraz złota.

Przychody na instrumentach CFD opartych o waluty stanowiły 9,6% wszystkich przychodów, gdzie najbardziej dochodowymi instrumentami finansowymi w tej klasie były oparte o parę walutową USDJPY oraz EURUSD.

Koszty

Koszty działalności operacyjnej w I półroczu 2023 r. ukształtowały się na poziomie 341,6 mln zł i były o 73,8 mln zł wyższe w stosunku do I półrocza 2022 r., kiedy wyniosły 267,8 mln zł. Najistotniejsze zmiany odnotowano w kosztach wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, które wzrosły o 31,8 mln zł w związku z dynamicznym wzrostem zatrudnienia. Wzrost kosztów marketingowych o 30,9 mln zł wynikał głównie z wyższych nakładów na intensywnie prowadzone kampanie online.

Rozwój własnych technologii

W pierwszym półroczu 2023 roku, XTB kontynuowało prace związane z opracowaniem nowych rozwiązań i technologii związanych przede wszystkim z rozwojem własnej platformy transakcyjnej xStation oraz wprowadzeniem nowych produktów. Innowacje te przyczyniły się do efektywnej egzekucji zleceń, sprawnego procesu onboardingu klientów i funkcjonowania systemów transakcyjnych XTB.

– W ramach przyjętej strategii biznesowej, koncentrujemy się nad rozwojem technologii wykorzystywanych zarówno w naszej platformie xStation, aplikacji mobilnej oraz nowych produktach. Przekłada się to wprost na strukturę zatrudnienia – obecnie w siedzibie spółki w Warszawie około 40% stanowią pracownicy IT i programiści, pracujący nad budowaniem naszej przewagi technologicznej, która przekłada się na pozycję konkurencyjną XTB na globalnym rynku – komentuje Paweł Szejko.