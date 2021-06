Wyniki sprzedaży Ford Polska – maj 2021

Maj 2021 r. to kolejny, bardzo udany miesiąc dla Forda w Polsce. Marka sprzedała w tym okresie łącznie 2 740 nowych samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Oznacza to wzrost względem maja ubiegłego roku o 88,58%.

Po pięciu miesiącach 2021 roku Ford zajmuje w Polsce wysokie, czwarte miejsce wśród najchętniej wybieranych marek samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony. W tym okresie sprzedaż nowych samochodów marki wyniosła 13 373 egzemplarze, czyli wzrosła o 66,39% względem analogicznego okresu 2020 roku. To największa procentowo zmiana wśród pięciu najpopularniejszych marek. Pozwoliła ona zwiększyć udział Forda w rynku z 4,91% do 5,79%.

W przypadku samochodów osobowych, marka nadal może pochwalić się znaczącym i stabilnym wzrostem. W maju nabywców znalazły 1 882 nowe samochody osobowe Forda, co oznacza przyrost względem maja 2020 r. o ponad 101%. W całym 2021 roku marka sprzedała 9 081 samochodów osobowych, co z kolei oznacza wzrost o 68,23%. Najważniejszy jest jednak wzrost udziału w rynku – obecnie wynosi on 4,55% w porównaniu do 3,75% w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Hitem marki pozostaje Focus, który w całym 2021 roku sprzedał się w ilości 2 467 egzemplarzy, co stanowi ponad 27% sprzedaży samochodów osobowych marki, ale doskonale radzą sobie także SUV-y Forda. W maju nowych nabywców znalazły 363 egzemplarze Forda Pumy, co jest zdecydowanie najlepszym miesięcznym wynikiem dla modelu w 2021 roku. W pierwszej piątce znalazła się również Kuga oraz EcoSport, a sprzedaż wszystkich modeli z TOP5 wzrosła względem maja 2020 roku o ponad 100%.

Ford doskonale radzi sobie także na rynku samochodów dostawczych. W maju nabywców znalazło 858 nowych samochodów Forda, co oznacza wzrost względem maja 2020 r. o 66%. Marka cały czas jest wiceliderem tego rynku, utrzymując udział w nim na poziomie 13%. W całym 2021 r. Ford sprzedał 4 292 sztuki samochodów dostawczych, co oznacza wzrost względem analogicznego okresu ubiegłego roku o 62,6%.

Liderami wśród samochodów dostawczych marki pozostają Transit i Transit Custom, jednak w maju świetny wynik zanotował także Transit Connect, który sprzedał się w ilości 188 egzemplarzy – tylko o 6 mniej od Transita Customa. Oznacza to także drugie miejsce w segmencie kombivanów w maju 2021 roku. Wszystkie modele dostawcze zanotowały znaczący wzrost sprzedaży względem ubiegłego roku – w przypadku Transita Connecta i Transita Couriera przekraczający 100%.

W maju nabywców znalazło też 129 egzemplarzy Rangera, co w połączeniu z poprzednimi miesiącami, oznacza 583 sztuki sprzedane w całym 2021 roku. Warto zauważyć także, że model ma ogromny udział w segmencie pick-upów, wynoszący aż 40,54%.

Marka jest także zdecydowanym liderem rynku minibusów, od miesięcy sprzedając najwięcej takich pojazdów. W maju nowych nabywców znalazły 172 minibusy Forda, a w całym 2021 roku ich liczba wynosi już 906. Oznacza to wzrost o 110,21% względem analogicznego okresu ubiegłego roku i wzrost udziału w rynku o blisko 9 punktów procentowych – z 18,25% do 27,01%.