Wyniki XTB po 3 kwartale 2022 r. – 715,8 mln zł zysku

Skonsolidowany zysk netto w III kwartale 2022 r.: 236,2 mln zł, o 126,5% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku

Niemal 48 tysięcy klientów pozyskanych w III kwartale i łącznie 145,8 tys. w ciągu pierwszych 9 miesięcy 2022 roku

Wzrost kwartalnego wolumenu obrotu klientów na instrumentach CFD o 52,7% r/r – z 1,044 mln do 1,594 mln lotów

Zwiększenie rentowności na lota o 28,1%

XTB przedstawiło właśnie wstępne wyniki finansowe za III kwartał 2022 roku. W tym okresie spółka wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 236,2 mln zł, który był o 126,5% wyższy niż w III kwartale 2021 roku. Podobnie jak w poprzednich kwartałach czynnikami wpływającymi na poziom wyników XTB były utrzymująca się wysoka zmienność na rynkach finansowych i towarowych oraz systematycznie powiększana baza klientów.

W III kwartale 2022 roku XTB wypracowało zysk netto na poziomie 236,2 mln zł wobec 104,3 mln zł zysku w III kwartale 2021 roku. Łącznie po trzech kwartałach 2022 roku zysk netto XTB wynosi 715,8 mln zł i jest to ponad 4-krotnie więcej niż w takim samym okresie poprzedniego roku (169,3 mln). Przychody z działalności operacyjnej zanotowane w III kwartale 2022 roku osiągnęły wartość 391,3 mln zł, niemal dwukrotnie wyższą niż w III kwartale 2021 r (200 mln zł). Z kolei koszty działalności operacyjnej ukształtowały się na poziomie 132,5 mln zł (w III kw. 2021 r.: 84,8 mln zł).

W III kwartale 2022 roku XTB pozyskało 44,8 tys. klientów, co łącznie z wynikami z poprzednich kwartałów tego roku daje ponad 145,8 tys. nowych klientów na koniec września. Tym samym w każdym z trzech kwartałów firma zrealizowała deklaracje zakładające pozyskanie średnio co najmniej 40 tys. klientów kwartalnie. Łączna liczba klientów na koniec III kwartału przekroczyła 567,3 tys. Ważnym wskaźnikiem wpływającym na wynik jest średnia liczba aktywnych klientów – ta w III kwartale wyniosła 151,7 tys. w porównaniu z 110,9 tys. w analogicznym okresie poprzedniego roku i średnio 112 tys w całym 2021 r. Przełożyło się to na zwiększenie wolumenu obrotu klientów na instrumentach CFD wyrażonego w lotach – w III kwartale wyniósł on 1,595 mln lotów wobec 1,044 mln w analogicznym okresie 2021 roku (wzrost o 52,7%), a łączny obrót w ciągu trzech kwartałów 2022 r. wyniósł 4,645 mln lotów. Rentowność na lota zwiększyła się o 28,1%. O 42,5% (z 559,3 mln zł w III kwartale 2021 roku do 796,9 mln zł w III kwartale 2022 r.) wzrosła również wartość depozytów netto klientów.

– Sytuacja na rynku energii rzutująca na ceny surowców energetycznych, wysoka inflacja oraz zmienność na rynku walut to tylko niektóre z czynników, które zachęcały klientów do aktywnego poszukiwania okazji inwestycyjnych na rynkach finansowych. Ma to potwierdzenie w przychodach z poszczególnych rodzajów aktywów. W takich okolicznościach widać efekty systematycznego budowania przez nas bazy klientów, którzy w okresie wyższej zmienności zawierają więcej transakcji. Efektem tego, podobnie jak w poprzednich kwartałach, jest również wyższa rentowność – komentuje Omar Arnaout, prezes zarządu XTB.

Jeśli chodzi o przychody XTB pod kątem klas instrumentów odpowiedzialnych za ich powstanie, to w III kwartale 2022 r. najbardziej zyskowne były CFD oparte na indeksach. Ich udział w strukturze przychodów na instrumentach finansowych sięgnął 37,6%. To konsekwencja dużej dochodowości na kontraktach opartych o indeksy US 100, WIG20, DAX (DE30) oraz US 500. Drugą najbardziej dochodową klasą aktywów były instrumenty CFD oparte o waluty, z udziałem w strukturze przychodów w III kwartale 2022 r. wynoszącym 31,0%. Przychody na instrumentach CFD opartych na towarach stanowiły 27,7% wszystkich przychodów, a wiodącymi instrumentami w tej klasie były kontrakty oparte na notowaniach złota, ceny ropy naftowej oraz gazu ziemnego.

Koszty działalności operacyjnej w III kwartale 2022 r. ukształtowały się na poziomie 132,5 mln zł i były o 47,7 mln zł wyższe w stosunku do okresu porównywalnego (III kwartał 2021 r.: 84,8 mln zł). Najistotniejszymi pozycjami były koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, będące efektem ciągłego rozwoju firmy, a co za tym idzie wzrostu zatrudnienia, oraz koszty marketingowe wynikające z działań promocyjnych. We wrześniu XTB zainicjował globalną kampanię marketingową z nowym ambasadorem marki Conorem McGregorem, jednym z najbardziej utytułowanych i rozpoznawalnych na świecie zawodników sztuk walki i jednym z najlepiej zarabiających sportowców. Fintech, zgodnie ze swoją strategią, stale pracuje nad poprawą swojej oferty – w III kwartale wprowadził do niej m.in kontrakty na 30 nowych kryptowalut, dostosował też swoją ofertę prawdziwych akcji oraz funduszy ETF do wymagań klientów, rozszerzając ją w efekcie o ponad 65 walorów. Aby ułatwić klientom budowę i równoważenie składników ich portfeli inwestycyjnych, obniżył również minimalną wartość zlecenia dla akcji i funduszy ETF.

– Dane dotyczące akwizycji pokazują, że liczba naszych klientów systematycznie rośnie, co było jednym z naszych głównych celów na ten rok. Rozwój technologii sprawia, że inwestowanie staje się coraz bardziej dostępne i powszechne. Dlatego stale modyfikujemy naszą ofertę i wprowadzamy do niej zmiany, które mają zwiększyć zainteresowanie naszymi usługami zarówno nowych jak i obecnych klientów. Dodatkowo, zintensyfikowaliśmy nasze kampanie reklamowe z wykorzystaniem ambasadorów marki. Dzięki temu konsekwentnie z kwartału na kwartał umacniamy naszą pozycję na rynku globalnych firm inwestycyjnych – komentuje Omar Arnaout.