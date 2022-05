Rosnące ceny i spadek sprzedaży po pierwszym kwartale. Prognozy dla rynku nieruchomości

Za nami pierwszy kwartał tego roku. Dwucyfrowa inflacja, kolejne podwyżki stóp procentowych oraz nowa rekomendacja KNF, znacznie ograniczyły możliwości kredytowe kupujących, a co za tym idzie przełożyły się na spore spadki sprzedaży mieszkań. Wojna w Ukrainie, spowodowała boom na rynku najmu, jednak deweloperzy mimo zachwianych warunków i wchodzącej w życie za dwa miesiące nowej ustawy deweloperskiej, wciąż rozpoczynają budowę kolejnych inwestycji, a liczba ofert na rynku rośnie – wynika z danych redNet Consulting.

Tab.1. Oferta mieszkaniowa w Warszawie, Krakowie, Trójmieście i Wrocławiu

OFERTA MIESZKAŃ 2021 2022 I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. zmiana kw/kw. Warszawa 11 860 11 302 11 499 11 928 13 036 9,3% Kraków 9 371 8 809 8 384 8 325 9 091 9,2% Trójmiasto 6 441 6 363 5 811 5 918 6 636 12,1% Wrocław 9 085 8 385 6 339 7 278 6 986 -4,0%

Źródło: redNet Consulting dla redNet24

Na czterech największych rynkach nieruchomościowych w Polsce, po pierwszych trzech miesiącach tego roku jedynie Wrocław, zaliczył spadek ofert mieszkań w ujęciu I kwartał tego roku do ostatniego kwartału zeszłego roku (-4%). W Warszawie i Krakowie liczba ofert wzrosła o ponad 9%, a najwięcej w Trójmieście – o ponad 12%. Stolica wciąż jest w czołówce i spośród wspomnianej czwórki I kwartał roku zamyka z ponad 13 tys. ofert mieszkaniowych.

– Wpływ na wzrost podaży ma spadek sprzedaży, jednak moim zdaniem nie są to, aż tak drastyczne zmiany i trzeba obserwować rynek w kolejnych kwartałach, bo sytuacja może się zmienić. Wszystko zależy od sytuacji geopolitycznej, a w konsekwencji ekonomicznej w Polsce – zauważa Maciej Dymkowski, prezes zarządzający serwisem tabelaofert.pl

Ceny wciąż rosną….

Jak wynika z danych redNet 24, w ostatnich kwartałach średnie ceny mieszkań w największych polskich miastach cechuje tendencja wzrostowa. W Warszawie na koniec marca za 1mkw. trzeba było zapłacić średnio blisko 13,5 tys., co daje 5% wzrost w porównaniu z ceną z końca zeszłego roku. Mniejsze podwyżki zaobserwować można było w Krakowie (+2,7%) oraz w Trójmieście (2,3%), a także we Wrocławiu ( + 1,6%)

Tab.2. Średnia ofertowa cena 1 mkw. mieszkania

CENY MIESZKAŃ 2021 2022 I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. zmiana kw/kw. Warszawa 11 772 12 184 12 325 12 719 13 348 4,9% Kraków 10 346 10 807 11 267 11 665 11 985 2,7% Trójmiasto 10 854 11 123 11 387 12 285 12 566 2,3% Wrocław 9 688 10 081 10 426 10 568 10 740 1,6%

Źródło: redNet Consulting dla redNet24

Sprzedaż wyhamowała

Cztery największe aglomeracje na rynku nieruchomości zaliczyły spore spadki sprzedażowe, choć nie są one tak duże, jak wcześniej przewidywano. Najtrudniejsza sytuacja panuje w stolicy, w porównaniu do IV kwartału 2021r. nastąpił spadek o 26%. O 1168 mniej mieszkań zostało sprzedanych w trzech ostatnich miesiącach roku. Nieco mniejsze spadki zanotowały Kraków ( -16,3%) oraz Wrocław ( -15,7%), najmniejsze Trójmiasto (-9,3%).

Tab.3. Kwartalna sprzedaż mieszkań w Warszawie, Krakowie, Trójmieście i Wrocławiu

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ 2021 2022 I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. zmiana kw/kw. Warszawa 6 751 6 051 4 016 4 475 3 307 -26,1% Kraków 2 576 3 270 2 448 2 262 1 893 -16,3% Trójmiasto 3 330 2 427 2 519 2 133 1 935 -9,3% Wrocław 3 129 2 898 2 304 1 878 1 583 -15,7%

Źródło: redNet Consulting dla redNet24

Co wpływa na spadek sprzedaży w stolicy?

Przeciętne, miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie – na koniec marca wyniosło 7632,8 zł brutto. Wynagrodzenie rośnie, ale ceny nieruchomości również, czy to wpływ spadku sprzedaży w stolicy?

– Na spadek sprzedaży wpływ ma wiele czynników, nie tylko ceny. Warszawski rynek nieruchomości ponad dwa lata temu najbardziej dotknęła pandemia spowodowana wirusem COVID-19. Kiedy rynek w miarę się ustabilizował na koniec zeszłego roku, to w lutym wybuchła wojna w Ukrainie, która spowodowała spadki sprzedażowe, a rynek najmu w szybkim czasie nabrał rozpędu. Dodatkowo wpływ na obecną sytuację ma najwyższa w XXI w. inflacja i ciągłe podwyżki stóp procentowych, które zmniejszą zdolność kredytową kupujących. Nie przesądzałabym sytuacji w stolicy po pierwszym kwartale, ale wszystko wskazuje na to, że w dłuższej perspektywie można spodziewać się mniejszych spadków sprzedażowych, około 15-16% w ujęciu kwartał do kwartału – podkreśla Katarzyna Tworska, dyrektor zarządzająca redNet 24, firmy specjalizującej się w sprzedaży mieszkań deweloperskich