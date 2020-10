X Europejski Kongres Finansowy online, 12-14 października 2020

Przekazujemy poniżej komunikat z decyzją organizatorów Europejskiego Kongresu Finansowego o odwołaniu tegorocznego Kongresu w formie stacjonarnej.

Znaczącą część programu Kongresu będzie realizowana w formule online w planowanym terminie Kongresu, tj. w dniach 12-14 października.

Szanowni Państwo,

Mając na względzie niepokojący wzrost liczby zakażeń koronawirusem na Pomorzu (o 60% ostatniej doby) i w całej Polsce, czujemy się zmuszeni odwołać stacjonarną edycję Europejskiego Kongresu Finansowego. Jutro przekażemy Państwu informację, które spośród zaplanowanych dyskusji kongresowych odbędą się w dniach 12-14 października w formule online.

Bardzo przepraszamy wszystkich, których dotyka ta decyzja. Obligują nas do niej jednak troska o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników Kongresu w świetle niesprzyjających okoliczności przyspieszonego rozwoju epidemii Sars-CoV-2 w ostatnich dniach.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować Radzie Programowej EKF oraz wszystkim Partnerom i Patronom EKF za ich wsparcie i zaangażowanie w przygotowanie bardzo interesującego i odpowiadającego na obecne wyzwania programu tegorocznego Kongresu. Dziękujemy także wszystkim mówcom i panelistom, którzy byli gotowi dzielić się podczas Kongresu swoją wiedzą, doświadczeniem, a także rekomendacjami jak stawiać czoła obecnemu kryzysowi oraz aktywnie przyczyniać się do rozwoju gospodarki. Dziękujemy też wszystkim zarejestrowanym gościom, którzy pragnęli uczestniczyć w Kongresie i czynnie debatować o drogach do odbudowy stabilności i wartości gospodarki po kryzysie.

Dopóki nie wygaśnie w Polsce stan ostrej epidemii, planujemy by Europejski Kongres Finansowy prowadzony był w formie hybrydowej, w tym stacjonarnej lecz zdecentralizowanej, tj. rozproszonej co do miejsca i czasu odbywania się debat. Pozwoli to na przestrzeganie wszelkich aktualnych w danym czasie regulacji sanitarnych i niegromadzenie w tym samym czasie i miejscu nadmiernej liczby uczestników. O szczegółach tej zmiany poinformujemy Państwa w odrębnym komunikacie.

Z poważaniem,

Leszek Pawłowicz

Koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego