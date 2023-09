XTB rusza z kampanią reklamową na 12 rynkach. 0% prowizji za akcje i ETF-y

Firma XTB ogłosiła start kampanii marketingowej na 12 rynkach. W nowych spotach zaprezentowano Uniwersum XTB, czyli miejsce, gdzie każdy inwestor znajdzie dla siebie odpowiedni produkt.

Do nowej kampanii reklamowej XTB zaangażowało Ikera Casillasa, byłego zawodnika Realu Madryt oraz globalnego ambasadora marki. Po przedłużeniu kontraktu w kwietniu tego roku, legendarny bramkarz będzie nadal promował produkty inwestycyjne i aplikację mobilną na kluczowych rynkach działalności XTB.

W nowej kampanii głównymi bohaterami naszych spotów są inwestorzy. Niezależnie od tego czy inwestują w akcje, indeksy, ETFy czy też na rynku forex, Uniwersum XTB jest miejscem dla każdego z nich – powiedział Omar Arnaout, Prezes Zarządu XTB. Stale pracujemy również nad tym, by dodawać kolejne produkty inwestycyjne do naszej oferty. W ostatnich dniach nasz nowy produkt do pasywnego, długoterminowego inwestowania wystartował w Rumunii, gdzie spotkał się z bardzo dobrym odbiorem wśród naszych klientów. Obecnie pracujemy nad wprowadzeniem go na kolejne rynki europejskie – dodał Arnaout.

W nowej kampanii XTB będzie reklamować swoją ofertę 0% prowizji* za zakup akcji i ETFów oraz aplikację mobilną w ramach działań w kanałach cyfrowych na 12 rynkach, w tym w Polsce. Spoty XTB z Ikerem Casillasem zadebiutują również w telewizji w Hiszpanii, Portugalii i Włoszech.

Cieszę się, że po raz kolejny wziąłem udział w globalnej kampanii XTB, a nasza współpraca będzie kontynuowana również w przyszłym roku – powiedział Iker Casillas, globalny ambasador XTB.