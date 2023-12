XTB tworzy nowy dział AI. Tomasz Gawron na czele

XTB, fintech oferujący dostęp do światowych rynków finansowych poprzez platformę inwestycyjną online i aplikację mobilną, zatrudnił Tomasza Gawrona na stanowisku Head of AI. Nowo powstały dział, w ramach zespołu odpowiedzialnego za Produkt i Technologie, będzie skupiał się na wdrożeniu technologii bazujących na sztucznej inteligencji (AI) zarówno w procesach biznesowych, jak i w platformie inwestycyjnej i aplikacji mobilnej XTB.

Head of AI odpowiada za stworzenie i zarządzanie zespołem, który pracuje nad przygotowaniem i realizacją strategii wdrożenia nowoczesnych, innowacyjnych technologii bazujących na sztucznej inteligencji. Do jego najważniejszych zadań należy monitorowanie i analiza nowoczesnych rozwiązań AI oraz identyfikowanie możliwości ich wdrożenia zarówno w obecnych, jak i przyszłych produktach oferowanych przez XTB.

– Jako fintech z globalną bazą klientów chcemy być w czołówce naszej branży jeśli chodzi o innowacje oraz wdrażanie rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji i machine learning. Head of AI to nowe stanowisko w XTB, które skupia odpowiedzialność za przyspieszenie tempa, w jakim wdrażamy zaawansowane technologie. Postrzegamy je nie tylko jako sposób na poprawę efektywności, sposobu analizy danych, procesów związanych z onboardingiem czy wsparciem klientow, ale także jako drogę do podniesienia efektywności naszych pracowników – powiedział Adam Dubiel, Chief Product & Technology Officer at XTB.

Efektywne wdrożenie nowoczesnych technologii wymaga przede wszystkim koncentracji na aspektach operacyjnych tych rozwiązań, dlatego zespół AI w XTB będzie odpowiadał za prototypowanie i testy produktów i procesów opartych na AI, aby zapewnić ich wysoką jakość, spójność i zgodność z celami strategicznymi spółki. Zadaniem zespołu będzie również śledzenie aktualnych trendów i technologii AI, a także dzielenie się tą wiedzą oraz edukacja pracowników XTB, by byli oni w stanie wykorzystywać najnowsze technologie w swojej codziennej pracy z uwzględnieniem potencjalnych ograniczeń regulacyjnych.

– Cieszę się, że zostałem częścią najdynamiczniej rozwijającego się fintechu w Polsce – mówił Tomasz Gawron, Head of AI w XTB. – Rozwój własnej technologii oraz wprowadzanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję, które będą mieć na celu szerzenie dostępu do optymalnych rozwiązań inwestycyjnych to niezwykle inspirująca wizja pracy. Wierzę, że dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii XTB stanie globalnym liderem wśród platform inwestycyjnych – dodał Gawron.

Tomasz Gawron jest doświadczonym programistą, ekspertem w dziedzinie robotyki. Ma bogate doświadczenie dydaktyczne i szkoleniowe, zdobyte podczas pracy ze studentami robotyki i informatyki na Politechnice Poznańskiej. Zanim dołączył do XTB, był kierownikiem badań i inżynierii AI w Wunderman Thompson Technology, w którym zbudował dział badań nad sztuczną inteligencją i nadzorował realizację strategii firmy w zakresie AI oraz koordynację projektów. Tomasz Gawron jest doktorem automatyki i robotyki na Politechnice Poznańskiej.