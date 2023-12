Black Pearls VC sprzedaje Telemedi austriackiemu Mavie

Jako fundusz venture capital zaangażowany we wspieraniu rozwoju spółek technologicznych, z radością ogłaszamy kolejne udane wyjście z jednej z naszych​ spółek portfelowych, którą jest Telemedi. Mavie, austriacki dostawca usług medycznych, nabył większościowy pakiet udziałów w spółce, co zaowocowało pełnym wyjściem z inwestycji dla naszego funduszu. W ramach długoterminowego partnerstwa Mavie zapewni wsparcie na poziomie strategicznym dla Telemedi, które nadal będzie rozwijane przez założyciela Pawła Sieczkiewicza.

Telemedi jest dostawcą usług telemedycznych i jedną z największych tego typu platform w Europie Środkowo-Wschodniej. Nasza współpraca z firmą rozpoczęła się, 4 lata temu gdy poprowadziliśmy rundę pre-seed, stając się pierwszym inwestorem VC, który dołączył do spółki. Od tego czasu mieliśmy zaszczyt wspierać Pawła Sieczkiewicza i zespół na kolejnych etapach rozwoju biznesu: od pre-seedu, poprzez serię A o wartości 5,5 mln euro, w której aktywnie uczestniczyliśmy, aż do osiągnięcia efektywności kapitałowej i naszego wyjścia z inwestycji. Przez cały ten czas pozostawaliśmy jednym z największych udziałowców spółki. Dzięki naszemu wsparciu pomagaliśmy zespołowi Telemedi w podejmowaniu kluczowych decyzji strategicznych, a także w codziennych wyzwaniach, koncentrując się na dostarczaniu wartości wszystkim akcjonariuszom i klientom. Ponadto wspieraliśmy zespół w rozwoju organizacyjnym i pozyskiwaniu funduszy, pomagając Telemedi zabezpieczyć kapitał potrzebny do skalowania działalności.

Telemedycyna jest ważnym filarem opieki zdrowotnej w Polsce. Korzysta z niej 80% Polaków. Działamy w tym obszarze od 2014 roku i w ostatnich latach bardzo się on rozwinął. Mamy duże doświadczenie w tym, co jest potrzebne i akceptowane przez pacjentów. Z naszych usług korzysta ponad 300 000 osób, a rocznie obsługujemy około pół miliona zapytań medycznych. Jesteśmy zaufanym partnerem dla wszystkich największych polskich firm ubezpieczeniowych, pomagając im w obsłudze ich produktów ubezpieczeń zdrowotnych, a także dla sektora publicznego. Cieszę się, że dzięki Mavie mamy partnera, który wzmocni naszą bazę, zaoferuje nowe usługi i wprowadzi nasze know-how na inne rynki. Chciałbym także podziękować moim inwestorom i partnerom, którzy pomagali w budowaniu biznesu. Aleksander i zespół Black Pearls VC byli zawsze dostępni, gdy potrzebowałem wsparcia w tym żeby spojrzeć na coś z innej perspektywy lub zakwestionować jakiś pomysł. Jednocześnie zawsze czułem, że ufają moim decyzjom, co jest bardzo ważne dla założyciela”. – Paweł Sieczkiewicz, Prezes Zarządu Telemedi

W Mavie postawiliśmy sobie za cel wspieranie ludzi w poprawianiu i utrzymywaniu ich zdrowia w dobrej kondycji przez całe życie. Chcemy wspierać różne grupy wiekowe naszych klientów, oferując usługi profilaktyczne i rehabilitacyjne. Dlatego analizujemy luki i obszary problemowe w obecnej opiece zdrowotnej i koncentrujemy się na innowacyjnych usługach, które uwzględniają potrzeby zdrowotne ludzi. Telemedycyna zyskała na znaczeniu w ostatnich latach. Telemedi jest jednym z największych lokalnych dostawców cyfrowych rozwiązań w zakresie opieki zdrowotnej, posiadającym rozległą wiedzę na temat tego, które rozwiązania telemedyczne są istotne i w jaki sposób mogą najlepiej dotrzeć do pacjentów. Firma wykazała znaczny wzrost w ostatnich latach. Widzimy duży wspólny potencjał we wzmacnianiu portfolio Telemedi o nowe dodatkowe usługi, ale także w ekspansji na inne rynki poza Polską.”

Erich Kruschitz i Lukas Mayrl, dyrektorzy zarządzający Mavie.

Mavie i Telemedi planują współpracować w celu osiągnięcia efektywnego wzrostu, zapewniając dostęp do opieki zdrowotnej swoim klientom w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółki skoncentrują się na rozszerzeniu portfolio produktowego i eksploracji nowych rynków dla oferowanych rozwiązań.

Z dumą informujemy, że dzięki naszemu frameworkowi tworzenia wartości i naszej strategii inwestycyjnej, osiągnęliśmy 15,2-krotny zwrot Cash on Cash z naszej początkowej inwestycji w Telemedi. Ogólny zwrot na inwestycji uwzględniając nasze transkacje follow-on wyniósł 3,5x. Oznacza to, że po raz trzeci w tym roku zwracamy kapitał naszym Limited Partnerom, co stawia nas w czołówce funduszy VC, którzy zapewnianie inwestorom płynność niezbędną w obecnej sytuacji rynkowej.

Partnerem odpowiedzialnym po naszej stronie za transakcję był Aleksander Dobrzyniecki, który ściśle współpracował z założycielem Telemedi Pawłem Sieczkiewiczem od samego początku naszej współpracy w 2019 roku. Aleksander dołączył również do zarządu spółki, pełniąc ostatnio funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej:

Przez lata Paweł i jego zespół zbudowali Telemedi jako lidera rynku dzięki nieustannej egzekucji swojej strategii i motywacji do wzrostu biznesu. Będąc pierwszym inwestorem VC, który dołączył do podróży Telemedi w 2019 roku, aktywnie wspierając rozwój firmy, jesteśmy szczęśliwi, że kolejnym rozdziałem w rozwoju Telemedi jest partnerstwo z Mavie. Transakcja wyjścia jest doskonałym przykładem realizacji naszej strategii inwestowania na wczesnym etapie i utrzymywania dużego pakietu udziałów współce. Dzięki niej mamy możliwość wspierania najlepszych założycieli od etapu pre-seedu aż do wyjścia z inwestycji”. – Aleksander Dobrzyniecki, partner w Black Pearls VC

Exit z Telemedi jest naszym szóstym wyjściem z pozytywnym zwrotem z inwestycji od 2021 roku. Najważniejszymi transakcjami wyjścia od tego czasu był: exit Skyrise.tech przejętego przez Etteplan ze zwrotem 18,6x w 2021 r., przejęcie Nordigen przez fintechowego jednorożca GoCardless w 2022 r., wyjście z Nomi Biotech Corporation do inwestora strategicznego czy też sprzedaż Solwit do Alten Group z Francji ze zwrotem 3,16x. Sprzedaż naszych udziałów w Telemedi do Mavie Next ze zwrotem 3,5x jest potwierdzeniem wysokiej skuteczności naszej strategii inwestycyjnej.

Ponieważ nasz czas współpracy z firmą dobiega końca, życzymy wszystkiego najlepszego Mavie i zespołowi Telemedi i jesteśmy przekonani, że to partnerstwo przyniesie ogromną wartość zarówno klientom, jak i pacjentom w całej Europie Środkowo-Wschodniej i poza nią.

Nasze inwestycje w spółkę pochodziły z kilku różnych wehikułów inwesytcyjnych. Chcielibyśmy podziękować naszym indywidualnym i instytucjonalnym inwestorom, w tym Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju, FNP Ventures, Bankowi Gospodarstwa Krajowego (wspieranemu przez RPO Województwa Zachodniopomorskiego) oraz Kozminski Business Hub. Chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym Limited Partnerom za nieustające zaufanie na przestrzeni lat. Nasze sukcesy nie byłyby możliwe bez Waszego wsparcia.