Murapol debiutuje na GPW. Spółka wyceniona na 1,35 mld zł

Akcje Murapol S.A., jednego z największych i najbardziej doświadczonych deweloperów mieszkaniowych w Polsce, od dzisiaj notowane są na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Debiut na warszawskim parkiecie jest zwieńczeniem oferty publicznej akcji, której wartość sięgnęła około 404 mln zł. Kapitalizacja Spółki, wynikająca z ostatecznej ceny akcji sprzedawanych w ofercie, wynosi około 1,35 mld zł.

Komentując dzisiejsze wydarzenie, Nikodem Iskra, prezes Grupy Murapol, powiedział:

„Od ponad 22 lat Grupa Murapol z sukcesem współtworzy polski rynek mieszkaniowy, a dzisiaj dołącza do grona spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. To dla nas szczególny dzień – rozpoczynamy nowy etap w rozwoju naszej firmy, z nowymi akcjonariuszami na pokładzie. Są wśród nich zarówno inwestorzy zagraniczni, jak i krajowe fundusze oraz spore grono inwestorów indywidualnych. Giełda to krok niewątpliwie otwierający nowe możliwości rozwoju, zwłaszcza w relacjach z rynkami finansowymi i akcjonariuszami spółki. Rozmowy w trakcie oferty, konfrontacja naszej wizji rozwoju, tego co Murapol wyróżnia, z rynkowymi oczekiwaniami, utwierdziły nas w przekonaniu, że zmierzamy we właściwym kierunku. Uważamy, że przychylność rynku i zainteresowanie naszym biznesem przyniosły sukces oferty. Posiadamy liczne przewagi konkurencyjne, w tym ugruntowaną pozycję rynkową, ofertę produktową skierowaną do szerokiego grona klientów oraz sprawdzony model biznesowy, który okazał się skuteczny także w okresie zmiennej koniunktury. Mamy także jasną strategię dalszego rozwoju Grupy Murapol, która wierzymy, że umożliwi nam budowanie wartości dla wszystkich akcjonariuszy.”

Podsumowanie oferty publicznej akcji Murapol S.A. („Oferta”):