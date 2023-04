YetiForce zadebiutuje na NewConnect

YetiForce, dostawca oprogramowania dostępnego w ponad 100 krajach świata, jeszcze w kwietniu zamierza dołączyć do grona spółek notowanych na NewConnect. Spółka specjalizuje się w dostarczaniu systemów informatycznych, które pozwalają na elastyczne i kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwami z dowolnego miejsca na świecie. Oprogramowanie rozwijane dotychczas w modelu „open source” użytkuje już niemal 22 500 firm.

Dzięki działaniom społeczności na platformie Crowdin, system YetiForce dostępny jest w 39 językach. System jest również bardzo popularny wśród użytkowników globalnego serwisu GitHub, który posiada 100 mln użytkowników. Najwięcej zarejestrowanych użytkowników w systemie YetiForce pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, YetiForce jest również rozpoznawalny w Polsce, Brazylii, Indiach, we Włoszech i Wielkiej Brytanii.

Z rozwiązania YetiForce korzysta m.in. Polski Fundusz Rozwoju, oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Spółka wdrażała również system informatyczny na zlecenie Urzędu Skarbowego w Ugandzie, a także ma na swoim koncie wdrożenie oprogramowania klasy CRM dla jednej z największych instytucji ubezpieczeniowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W ramach tego projektu dostęp do systemu uzyskało ponad 12.500 użytkowników.

– Debiut na rynku NewConnect to ważny krok w rozwoju naszej spółki. Wierzymy, że dzięki obecności na giełdzie zwiększymy rozpoznawalność i przejdziemy do etapu związanego z szeroką monetyzacją systemu w modelu SaaS. Do tej pory bazowaliśmy na rozwoju organicznym, a szeroką bazę użytkowników pozyskaliśmy z niemal zerowymi nakładami na marketing. Dzięki pozyskanemu kapitałowi od naszych inwestorów – rozwój firmy i dynamika wyników finansowych znacząco przyspieszy w kolejnych latach. Kluczowym momentem w realizacji tych założeń będzie skokowe zwiększenie udziału powtarzalnych przychodów abonamentowych – komentuje Bartosz Hermann, prezes zarządu YetiForce.

Przewagą konkurencyjną systemu YetiForce jest bardzo duża elastyczność – każde z rozwiązań można dostosować do specyficznych potrzeb klientów, modyfikując go lub tworząc własne dodatki obsługujące niestandardowe procesy w danym przedsiębiorstwie. Spółka działa w modelu open source, jednak równolegle oferuje sprzedaż płatnych modułów w Marketplace YetiForce w modelu subskrypcyjnym. Strategia przewiduje intensywny rozwój rozwiązań chmurowych w tym w szczególności SaaS jako usługi kompleksowej dającej klientom nieprzerwane działanie, skalowalność i bezpieczeństwo w połączeniu z niezbędnym wsparciem.

Według danych Precedence Research, wielkość globalnego rynku zarządzania relacjami z klientami wyniosła 61,57 mld USD w 2021 roku. Oczekuje się, że osiągnie on wartość 170 mld USD do 2030 roku, przy skumulowanym rocznym wskaźniku wzrostu (CAGR) na poziomie 13,3%.