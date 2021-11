Za nami tydzień banków centralnych

W tym tygodniu głównym wydarzeniem dla złotego było posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego. Po raz kolejny bank centralny zaskoczył, podnosząc podstawową stopę procentową bardziej niż oczekiwano, o 0,75 pkt. proc. z poziomu 0,5% do 1,25%. Głównym powodem była gwałtownie rosnąca inflacja w Polsce, która już w październiku zbliżyła się do 6,8% r/r. Prezes NBP Glapiński zapowiedział na konferencji prasowej, że bank zrobi wszystko, aby sprowadzić inflację z powrotem do celu inflacyjnego na poziomie 2,5% w średnim terminie. Warto wspomnieć, że jeszcze dwa miesiące temu, po wrześniowym posiedzeniu NBP zapowiedzi były zupełnie odwrotne, jednak w bardzo krótkim czasie RPP wykonała zwrot o prawie 180 stopni. W Czechach również bank centralny w czwartek odbył posiedzenie rady, która jeszcze mocniej zacieśniania politykę pieniężną, w porównaniu do polskiej. W tym tygodniu podniesiono główną stopę procentową o kolejne 1,25% do obecnych 2,75%.

W tym tygodniu odbyło się również spotkanie Fed ze światowymi bankami centralnymi. Fed zapowiedział, że od listopada zacznie ograniczać skup papierów wartościowych (QE) w miesięcznym wolumenie 15 mld USD, co oznacza, że program QE zakończy się w połowie przyszłego roku. Jednocześnie Fed nadal postrzega obecny szybki wzrost inflacji jako przejściowy, a rozpoczęcie redukcji QE nie oznacza przybliżenia terminu pierwszej podwyżki stóp procentowych.

Złoty miał dość zmienny tydzień, podczas którego zdołał nieznacznie umocnić się wobec euro i na koniec tygodnia był notowany na poziomie 4,59 PLN/EUR. Kurs eurodolara nie zmienił się znacząco w tym tygodniu i w piątek rano zanotował poziom 1,156 USD/EUR.

Marta Pavlik, analityczka instytucji płatniczej AKCENTA