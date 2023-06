Zabezpiecz swoją firmę – przetestuj LNG

Niektóre zakłady nie chcą stawiać dużej stacji LNG, ponieważ mają ciągle za wiele obaw. DUON stworzył dla nich specjalny program „Przetestuj LNG”. Skierowany jest nie tylko do firm, które mają już dostęp do gazu, ale również do tych, które dopiero rozważają transformację.

Maciej Wardejn, ekspert w rozpoznawaniu strategicznych potrzeb przedsiębiorców w zakresie paliw w firmie DUON, podczas kwietniowego webinaru opowiadał o nowych szansach, jakie daje firmie przejście na LNG.

LNG to skroplony gaz ziemny, przechowywyany w temp. -160˚C. Ciekły stan skupienia znacznie ułatwia transport – wtedy surowiec jest aż 600-krotnie skompresowany. W takiej formie gaz ziemny dociera metanowcami do Europy. Polska przyjmuje dostawy LNG w Świnoujściu. Tam jest przelewany do cystern kriogenicznych, a następnie rozwożony po całym kraju.

Pierwszy krok: bezpieczne testowanie

– Testy LNG proponowane przez DUON pozwalają firmie w praktyce ocenić, na ile skroplony gaz ziemny będzie dla niej dobrym zamiennikiem gazu sieciowego. Te wstępne testy pomagają rozwiać wątpliwości bez ryzykownego inwestowania – zaznacza Wardejn.

– Ale program „Przetestuj LNG” ma też inne zalety. Pozwala zakładowi dostarczyć paliwo w razie gdyby oczekiwanie na przyłączenie do sieci trwało zbyt długo lub gdyby zdarzyły się jakiekolwiek przerwy w pracy gazociągu. To sprawdzone zabezpieczenie firmy na wypadek awarii czy remontów. Nie trzeba budować rozległej instalacji – wystarczy postawić niewielką stację złożoną tylko z parownic atmosferycznych oraz cystern kriogenicznych (pełnią wtedy taką samą funkcję, co zbiornik na stacji LNG) – dodaje ekspert.

Przy pomocy tej małej instalacji DUON może podać nawet do 40 MW błękitnego paliwa.

Milionowe straty? Uniknij ich z LNG

Dwa lata temu jeden z klientów DUON z branży mięsnej znalazł się w kryzysowej sytuacji. Jego zakład był przyłączony do lokalnej sieci gazu ziemnego zaazotowanego. Na czas remontu kopalnia musiała jednak ograniczyć swoje moce produkcyjne aż o 50%. Klient w żadnym wypadku nie mógł zatrzymać łańcucha dostaw. Musiał przyjąć zamówione mięso i zrobić wszystko, żeby – przez ograniczenie produkcji – część się nie zepsuła. To by oznaczało milionowe straty. Rozwiązanie od DUON było jedynym ratunkiem. Przygotowania trwały dwa tygodnie, a realizacja trzy. Zachowano podział 50/50 (gaz zaazotowany oraz LNG). Dzięki temu, pomimo ograniczeń ze strony kopalni, firma miała od razu dostęp do LNG.

Myślisz o odejściu od węgla? Wkrótce kolejny webinar!

Już 27 lipca o godz. 10.00 porozmawiamy o tym, jakie są możliwości odejścia od węgla kamiennego, jak wykorzystać w tym procesie kogenerację, jak samodzielnie obliczyć opłacalność kogeneracji gazowej.

Zapisy są już otwarte!

Wejdź na: webinar.duon.pl.