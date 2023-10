Zamówienia publiczne mogą być waloryzowane

Wykonawcy zamówień publicznych znaleźli się obecnie w sytuacji dynamicznego wzrostu kosztów, które są konsekwencją m.in. wojny w Ukrainie – ale również gwałtownego wzrostu płacy minimalnej, rekordowego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, a w związku z tym ogromnej presji płacowej. Wszystkie strony zaangażowane w zamówienia publiczne potwierdzają, że obecna sytuacja jest nadzwyczajna. Jak w takiej sytuacji waloryzować i urealniać umowy w zamówieniach publicznych? Bardzo ważne jest to, aby zamawiający rozumieli potrzebę waloryzacji i współpracowali z wykonawcami – aby realizowane zamówienia mogły być kontynuowane przez przeszkód. W tym obszarze obowiązuje opinia UZP potwierdzająca możliwość waloryzacji kontraktów publicznych.

– Oczywiście nie ma jednej recepty i nie ma jednej odpowiedzi właściwej do każdego stanu faktycznego. Natomiast wydaje się, że w obecnej sytuacji – czyli z kontraktami, które były zawierane i realizowane we wcześniejszym czasie – mieliśmy do czynienia ze zderzeniem z nadzwyczajną sytuacją, z gwałtowną sytuacją oraz ze skutkami tej sytuacji – powiedział serwisowi eNewsroom.pl Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Urząd Zamówień Publicznych. – I w takim przypadku, jeżeli występowały różne oczekiwania ze strony czy wykonawców, czy ze strony zamawiających – to ja ze swojej strony mogę rekomendować dialog, konsyliację, rozmowy, próbę zrozumienia racji jednej strony, racji drugiej strony. I myślę, że jeżeli w ten sposób będą przeprowadzone rozmowy, to ramy prawne do tego są i każda ze stron może być usatysfakcjonowana – bez konieczności strzelania do siebie roszczeniami, czy niekorzystnymi wpływami na realizację poszczególnych kontraktów. Przepisy i ramy prawne dla waloryzacji są stworzone – szczegóły oczywiście zależą od konkretnego stanu faktycznego – wskazuje Nowak.