Zbigniew Wysocki Prezesem Polskiej Grupy Supermarketów

Nowym Prezesem Polskiej Grupy Supermarketów, właściciela sieci Top Market, został Zbigniew Wysocki, który zastąpił na stanowisku Michała Sadeckiego. O wyborze kandydata zadecydowała Rada Nadzorcza Spółki.

Wybór Zbigniewa Wysockiego na stanowisko Prezesa związany jest z nowymi wyzwaniami stojącymi przed Polską Grupą Supermarketów w zmieniających się realiach rynkowych. Doświadczenie nowego Szefa Grupy ma pomóc m.in. w przyspieszeniu konsolidacji sieci partnerskiej czy poprawie warunków zakupowych dla członków Grupy.

– Jednym z pierwszych wyzwań, które sobie stawiam będzie zacieśnienie współpracy między uczestnikami sieci, a centralą firmy oraz optymalizacja łańcucha dostaw i budowa oferty asortymentowej dostosowanej do potrzeb naszych placówek handlowych i oczekiwań konsumentów – mówi Zbigniew Wysocki, nowo wybrany Prezes Polskiej Grupy Supermarketów.

Wysocki od przeszło 24 lat związany jest z polskim rynkiem FMCG. W latach 1996-2007 był Dyrektorem Grupy POLOmarket Detal, a następnie przez 6 lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Market Detal, będąc jednocześnie dwukrotnie powołanym do Zarządu Polomarket Sp. z o. o. w Giebni. Był współtwórcą oraz Wiceprezesem sieci sklepów Mila, a w ostatnim czasie objął stanowisko Dyrektora Handlowego u jednego z Udziałowców Grupy co okazało się świetnym przygotowaniem do przejęcia sterów w PGS.