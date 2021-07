To nie korekta, ale zdrowa przerwa na rynku

POWRÓT ZMIENNOŚCI

Fundamentalną przyczyną niedawnej zmienności jest gwałtowny wzrost przypadków zachorowań na wariant delta koronawirusa, powodujący „globalny strach”, że odbicie PKB i zysków na rynkach zostanie wstrzymane. Połączenie tego z kilkoma wskaźnikami technicznymi rynku, takimi jak niska zmienność po okresie kryzysu, silny sentyment inwestorów (oba przeciwstawiające się negatywnym nastrojom) z charakterystyczną dla lipca sytuacją na rynkach (najgorszy miesiąc w roku), skutkuje zdrową pauzą na rynku. Postrzegamy to jako sytuację przejściową i nową szansę dla inwestycji cyklicznych.

TO NIE KOREKTA

Definiujemy to jako zdrową pauzę na rynku po okresie dużych wzrostów, a nie „korektę” rynku, zdefiniowaną jako10 proc. spadku. Ostatni spadek to tylko -3 proc. Korekty rynkowe są rzadkie, w ciągu ostatnich czterdziestu lat były tylko 24 takie przypadki i średnio wynosiły -16 proc. i trwały do siedmiu tygodni. Spadki wynoszące 5 proc. są bardziej powszechne i zdarzają się średnio trzy razy w roku. Jak pokazują dane historyczne, jest to dobry moment na kupowanie, gdyż ogólny trend nie ulega zmianie.

REKORDOWE MAKSYMA

S&P 500 odnotował w tym roku 39 maksimów (wykres), dwukrotnie więcej niż roczna średnia, a jeśli takie tempo się utrzyma, pobije rekord sprzed 25 lat. Jest to kolejny wskaźnik tego, jak niezwykle silny do tej pory był ten rok. Ponieważ odbicie na rynku ma coraz szerszy zakres, a zatem nic dziwnego, że możemy zaobserwować od czasu do czasu pewne oznaki zwątpienia.

OPINIA

To zwątpienie jest analogiczne do sytuacji w marcu, kiedy nastąpił wzrost zachorowań na wariant „beta”, w trakcie którego S&P 500 spadł o około 4 proc. Liczba przypadków zachorowań będzie rosnąć, ale szczepienia są coraz bardziej powszechne, zapobiegając hospitalizacji. Nieoczekiwanym pozytywnym aspektem wzrostu liczby zachorowań jest to, że przyspiesza proces szczepień wśród krajów sceptycznie do nich nastawionych, takich jak Japonia i Australia, oraz wśród osób nieszczepionych w krajach takich jak USA i Wielka Brytania. Jest to „druga” okazja do kupowania aktywów cyklicznych o spowolnionym wzroście wartości, takich jak sektor finansowy (np. ETF typu XLF), surowce (ETF typu XLE) i „re-openery”, czyli akcje firm, które będą wznawiały swoją działalność, po okresie zamknięcia gospodarek.

SYTUACJA NA DZIŚ

FAANG – Wyniki Netflixa (NFLX) za II kwartał wyraźnie wskazały ich problemy związane z „wojną streamingową” pomiędzy nim a Disneyem (DIS), Comcast (CMCSA) i Amazonem (AMZN). Wzrost liczby subskrybentów wyraźnie spowolnił wraz z wygasaniem kryzysu pandemicznego, ale duże nadzieje są wiązane z ekspansją tych platform w obszarze gier i ich wysokobudżetowymi treściami. Półtora miliona nowych subskrybentów Netflixa w II kwartale, to relatywnie niewiele, w porównaniu do 208 milionów wszystkich subskrybentów.

Ben Laidler, strateg ds. rynków globalnych w eToro