Zdrowie w 2021 roku: więcej badań onkologicznych i rosnąca liczba konsultacji psychologicznych

Nadrabianie zaległości onkologicznych i rosnąca liczba konsultacji psychologicznych – tak wyglądał 2021 rok w ochronie zdrowia.

W 2021 roku zaczęliśmy nadrabiać zaległości zdrowotne po lockdownach – przede wszystkim w profilaktyce i leczeniu nowotworów. Liczba świadczeń onkologicznych wzrosła średnio o 30%.

Narastającym zjawiskiem są też problemy psychologiczne i psychiatryczne – liczba konsultacji psychologicznych wzrosła o 24% a psychiatrycznych o 16%.

W 2022 r. trzeba spodziewać się jeszcze dłuższych kolejek do onkologów i psychologów.

W 2021 r. zaczęliśmy nadrabiać zaległości w profilaktyce zdrowotnej po twardych lockdownach, które wymusiła pandemia w roku poprzednim. Potwierdzają to m.in. dane statystyczne SALTUS Ubezpieczenia. Z prywatnych świadczeń medycznych, dostępnych w ramach ubezpieczeń zdrowotnych (indywidualnych i grupowych), w niektórych przypadkach skorzystano dwu- lub nawet trzykrotnie częściej niż rok wcześniej.

Wróciliśmy do regularnego kontrolowania stanu zdrowia. Liczba wykonanych tzw. przeglądów stanu zdrowia, czyli zestawów podstawowych badań diagnostycznych (m.in. lipogram, morfologia, glukoza, EKG) wzrosła o 25%. Zwiększone zainteresowanie profilaktyką wśród pacjentów widać również w liczbie wykonanych szczepień przeciwko grypie. Przeprowadzono ich o 64% więcej niż w roku 2020 i tym samym o 36% więcej niż w 2019 roku.

– Duże wzrosty dotyczą jednak przede wszystkim diagnostyki i leczenia nowotworów – łącznie o ok. 30% więcej. Największy wzrost zauważyłam w liczbie wykonanych w 2021 r. badań histopatologicznych, oceniających stadium choroby i pozwalających dobrać leczenie onkologiczne. Wykonano ich aż 2,5-krotnie więcej. O ponad połowę, 53%, wzrosła też liczba konsultacji onkologicznych. Oznacza to niestety, że stan wielu pacjentów, którzy już od jakiegoś czas zmagają się z chorobą, pogorszył się. Przybywają też kolejni. Liczba badań z wykorzystaniem markerów nowotworowych wzrosła w zeszłym roku o 25%. Spodziewam się zatem, że w tym roku zapotrzebowanie na pomoc onkologiczną nadal będzie rosło – mówi Xenia Kruszewska, Dyrektor Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych w SALTUS Ubezpieczenia

Coraz więcej osób walczy też z depresją

Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia, jeszcze w 2020 roku absencja chorobowa w pracy spowodowana stresem i depresją wzrosła o 40% w stosunku do 2019 roku. Dane dotyczące 2021 r. nie są jeszcze dostępne, ale patrząc na liczbę konsultacji, należy spodziewać się kolejnego wzrostu. Liczba porad psychologicznych zwiększyła się w 2021 r. o 24% w stosunku do 2020 r., a wizyt psychiatrycznych o 16%.

– To duże wzrosty, zwłaszcza że w 2020 r. mieliśmy do czynienia z 2,5-krotnym skokiem w stosunku do 2019. Oznacza to, że zjawisko narasta i w tym roku na pewno będzie się pogłębiać. Do problemów wynikających z przedłużającej się pandemii, której koniec wciąż się oddala, dojdą też zapewne te spowodowane sytuację ekonomiczną – rosnącą inflacją, cenami, ratami kredytów. Szczęśliwie, coraz więcej pracodawców zdaje sobie z tego sprawę i dąży do zapewnienia pracownikom wsparcia w utrzymaniu równowagi psychicznej w ramach grupowych ubezpieczeń zdrowotnych – dodaje Xenia Kruszewska z SALTUS Ubezpieczenia

Mniejsza liczba ciąż w 2021 roku

Wśród wielu wzrostów konsultacji lekarskich odnotowano też jeden istotny spadek. W 2021 roku mniej par korzystających z prywatnej opieki medycznej zdecydowało się na dziecko. Liczba prowadzonych ciąż wyniosła 91% w stosunku do roku 2020. Choć spadek ten jest niewielki, to jednak może sygnalizować negatywny trend.

Źródło: SALTUS Ubezpieczenia