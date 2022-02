Złoty odzyskuje siły

Po piątkowej przecenie polskiej waluty już prawie nie ma śladu. Pojawia się pytanie, jak teraz zachowa się rodzimy pieniądz w oczekiwaniu na jutrzejszą decyzję Rady Polityki Pieniężnej.

Niespodzianka za oceanem

Piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy zaskoczyły wiele osób. Po tym, jak w zeszłym miesiącu niespodziewanie gwałtownie spadała ilość tworzonych nowych miejsc pracy, w tym miesiącu znów mocno rośnie. Z drugiej strony miesiąc temu byliśmy świadkami spadku bezrobocia, dzisiaj widzimy delikatny wzrost. Jest to w sumie dobra informacja dla rynków, gdyż rosnąca liczba miejsc pracy zapowiada kolejną poprawę sytuacji w kolejnych miesiącach. To z kolei pozwoli najprawdopodobniej myśleć o kolejnych spadkach bezrobocia w kolejnych miesiącach. Jest to też korzystny sygnał dla dolara, który miał bardzo słaby ostatni tydzień.

Inwestorzy uciekają na weekend

Kolejny już raz inwestorzy nie wiedząc, czy sytuacja na wschodzie Ukrainy nie będzie eskalować, postanowili ograniczać ryzyko. W efekcie w piątek byliśmy świadkami odwrotu od aktywów ryzykownych. Z tego też powodu główne waluty drożały w piątek o 2-3 grosze. Z kolei dzisiaj apetyt na ryzyko wraca. W rezultacie złoty bardzo sprawnie odrobił piątkowe straty względem głównych walut. Najbliższy czas jednak upłynie polskiej walucie na oczekiwaniu na jutrzejszą decyzję Rady Polityki Pieniężnej.

Dolar kanadyjski w odwrocie

O ile o rynku pracy w USA można powiedzieć, że ma przejściowe problemy, o tyle w Kanadzie zrobiło się poważniej. W styczniu bezrobocie wzrosło o imponujące 0,5% z 6% na 6,5%. Analitycy spodziewali się wzrostu o 0,2%. Powodem jest duża zmiana zatrudnienia, szczególnie wśród pracowników pracujących na niepełnym etacie. Miesiąc temu liczba pracowników na niepełnym etacie również spadała, ale wtedy wzrost pracowników na pełen etat i tak powodował wzrost zatrudnienia. Słabsze dane z rynku pracy szybko przełożyły się na słabszy piątek dla dolara kanadyjskiego.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych brak ważnych danych.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl