Znamy ceny Lexusa NX drugiej generacji

Lexus NX pierwszej generacji wprowadzony na rynek w 2014 roku był pierwszym Lexusem w segmencie średniej wielkości SUV-ów. Jego drapieżna, emocjonalna stylistyka przemówiła nie tylko do nowej grupy nabywców, wiodących aktywne życie w mieście, ale także do osób, które chcą się wyróżnić wśród posiadaczy aut segmentu premium SUV.

Nowy Lexus NX

Lexus NX pierwszej generacji został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu niezbyt często kojarzonego z modelami typu SUV poczucia zwinności oraz o przystosowaniu do miejskich warunków użytkowania. Agresywna stylistyka nie pozostawiała wątpliwości co do jego funkcjonalności i wysokich osiągów. Bogate wyposażenie odpowiadające za bezpieczeństwo czynne to między innymi pełnozakresowy panoramiczny system wizyjny (Panoramic View Monitor), pełnozakresowa adaptacyjna kontrola prędkości jazdy, ostrzeganie o zjeżdżaniu z pasa ruchu (LDA), monitorowanie martwego pola widoczności (BSM), ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu samochodu (RCTA), nowo wprowadzone reflektory doświetlające zakręty oraz wyświetlacz projekcyjny.

Debiutujący w marce Lexus panoramiczny system wizyjny wykorzystuje kamerę o największej rozdzielczości spośród oferowanych w samochodach tej marki. Model NX jako pierwszy w swoim segmencie wprowadził pełnozakresową adaptacyjną kontrolę prędkości jazdy, pozwalającą automatycznie podążać za poprzedzającym pojazdem i w razie potrzeby samoczynnie się zatrzymać.

Lexus NX drugiej generacji – wyposażony w napęd hybrydowy czwartej generacji, otwiera nowy rozdział w historii marki, wyznaczając nowe kierunki w projektowaniu nadwozia i wnętrza oraz wprowadzając nowe napędy, w tym pierwszy elektryczny napęd hybrydowy plug-in w gamie Lexusa. Nowy NX jest bardziej dynamiczny i zapewnia przyjemniejsze, bardziej bezpośrednie wrażenia z jazdy. Otrzymał także system multimediów i łączności nowej generacji oraz zaawansowane technologie poprawiające bezpieczeństwo, komfort jazdy i wygodę użytkowania auta.

Nowy NX zastępuje model, który odniósł w Europie ogromny sukces – od premiery w 2014 roku jego sprzedaż przekroczyła 170 000 aut. Większość egzemplarzy została kupiona przez nowych klientów Lexusa, stając się głównym czynnikiem rozwoju marki w regionie. W Polsce Lexus NX był i jest najlepiej sprzedającym się modelem marki. Od premiery sprzedano 11 322 aut, z tego 57% egzemplarzy z napędem hybrydowym.

Budując na tych osiągnięciach, Lexus całkowicie przeprojektował NX-a, aby dostosować nowy model do rosnących oczekiwań klientów – aż 95% części samochodu zostało zastąpionych nowymi komponentami. Zmiany są widoczne zarówno pod względem osiągów i właściwości jezdnych, jak i wydajności. Nowy model powstał w zgodzie z zasadą Lexusa „człowiek w centrum uwagi”.

Nowy Lexus NX zostanie zaprezentowany podczas specjalnych pokazów przedpremierowych na stacjach dealerskich w dniach 5–23 sierpnia. Klienci zainteresowani jego kupnem mogą już teraz zamawiać samochód i skorzystać ze specjalnej oferty dostępnej tylko u dealerów.

Cena startowa wersji hybrydowej (Lexus NX 350h FWD) – poniżej 199 900 PLN

Już podstawowa wersja ma bardzo bogate wyposażenie: 18” felgi aluminiowe, 9,8” ekran z nawigacją chmurową, pełen pakiet bezpieczeństwa, światła LED i kamerę cofania. Biorąc pod uwagę, że model ten jest napędzany bardzo oszczędnym i dynamicznym układem hybrydowym o mocy 242 KM, można powiedzieć, że to rewelacyjna oferta. Dopłata do napędu na cztery koła E-FOUR wynosi 10 000 PLN. Najpopularniejsza wersja Prestige dostępna od 239 900 PLN ma bardzo bogate wyposażenie w standardzie, m.in. pakiet bezpieczeństwa LSS 3+, nawigację chmurową, asystenta głosowego, inteligentny kluczyk, elektryczną regulację przednich foteli z podparciem lędźwiowym, system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu auta, monitorowanie martwego pola, otwieranie klapy bagażnika ruchem nogi oraz asystenta bezpiecznego opuszczania samochodu.

Cena startowa wersji Plug-in (Lexus NX 450h+) – od 289 900 PLN

W standardowej wersji auto jest świetnie wyposażone i ma największą w klasie baterię – 18,1 kWh (średnia w segmencie to 12,3 kwh), dzięki której auto uzyskuje największy w segmencie zasięg w trybie EV – 63 km (średnia w segmencie to 40 km). NX 450h+ jest w pełni funkcjonalny – pojemność bagażnika, mimo dodania większej baterii, jest taka jak w wersji z pełnym napędem hybrydowym. Za kwotę 289 900 zł otrzymujemy bogato wyposażone auto z rewelacyjnym napędem plug-in o mocy ponad 300 KM.

Od każdej z powyższych cen należy odjąć Ekobonus 7,3%. Lexus przygotował także bardzo atrakcyjną i konkurencyjną ofertę wynajmu długoterminowego KINTO ONE. Szczegóły są dostępne u dealerów.

Pierwsze samochody trafią do klientów w grudniu tego roku, a dla tych klientów, którzy chcieliby kupić Lexusa NX pierwszej generacji, Lexus przygotował bardzo atrakcyjną ofertę wakacyjną. Ceny tego modelu zaczynają się od 154 900 PLN, a samochody (już w ograniczonej ilości) są dostępne od ręki.