Zwiększ atrakcyjność miejsca pracy: dlaczego warto zainstalować stację ładowania elektryków na firmowym parkingu?

Samochody elektryczne są ekologicznym i tanim w eksploatacji środkiem transportu. Nic więc dziwnego, że liczba rejestracji nowych elektryków dynamicznie. Jednocześnie coraz większe jest zapotrzebowanie na stacje ładowania samochodów elektrycznych. Do ogólnodostępnych ładowarek ustawiają się długie kolejki, możliwość „tankowania” na firmowym parkingu to zatem duża zaleta dla pracowników. Dlaczego warto zdecydować się na takie rozwiązanie?

Dane dotyczące elektromobilności w Polsce

Ogólnodostępna infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych systematycznie się rozwija, jednak tempo nadal jest zbyt wolne. Całkowita liczba aut elektrycznych zarejestrowanych w Polsce to prawie 83 tys. (stan na koniec lipca 2023 roku). Jednocześnie nad Wisłą mamy niespełna 3 tys. stacji (5,8 tys. punktów ładowania). 32% z nich to szybkie stacje, umożliwiające bezpieczne ładowanie akumulatorów prądem stałym (DC) o wysokim natężeniu. Reszta to znacznie wolniejsze ładowarki, wykorzystujące do ładowania prąd przemienny (AC).

Więcej na temat nowoczesnych ładowarek i stacji przeczytasz na stronie E.ON Polska.

Stacja ładowania na parkingu firmowym – dlaczego warto?

Dysproporcja pomiędzy liczbą elektryków a liczbą punktów ładowania jest więc znaczna. Do tego ogólnodostępne stacje ładowania są zlokalizowane przede wszystkim w największych aglomeracjach jak Warszawa, Gdańsk czy Katowice. Ładowarki na terenie firm przynajmniej częściowo niwelują te problemy. Jakie korzyści takie rozwiązanie daje pracownikom?

Oszczędność czasu

Po pierwsze, pracownicy mogą „tankować” swoje elektryki w godzinach pracy. Nie muszą tracić czasu na poszukiwanie punktów ładowania w okolicy, zatrzymywać się w nich przed lub po pracy ani czekać w – często długich – kolejkach.

Korzyści finansowe

Rzadko zdarza się, aby pracodawcy pobierali opłaty za korzystanie ze stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Dostęp do darmowej energii oznacza więc redukcję do minimum „prywatnych” cykli ładowania (np. w domu albo na trasie). Pozwala to też na większą swobodę w zakresie planowania zakupu własnej ładowarki – jej posiadanie często nie jest niezbędne. Z drugiej strony to zdaje egzamin m.in. podczas pracy zdalnej czy w trybie hybrydowej, a także podczas weekendów czy urlopów.

Mówiąc o korzyściach finansowych, warto wspomnieć także o kosztach eksploatacji. Samochody elektryczne są tańsze w eksploatacji niż pojazdy spalinowe, m.in. przez niską awaryjność akumulatorów.

Wspieranie ekologicznych rozwiązań

Samochody elektryczne wpisują się w wizję zielonego, zrównoważonego rozwoju – przede wszystkim wtedy, kiedy ładujemy akumulatory prądem z odnawialnych źródeł. Jeżeli stacje ładowania pojazdów elektrycznych w firmie są zasilane np. z paneli fotowoltaicznych albo elektrowni wiatrowej, pracownicy mogą korzystać z pełni bezemisyjnego transportu. Prośrodowiskowe działania oraz ekologiczna świadomość pracodawcy mogą przynieść jeszcze jeden pozytywny skutek – zwiększenie lojalności zespołu.

Stacje ładowania samochodów elektrycznych – korzyści dla firm

Swobodny dostęp do ładowarek oraz możliwość ładowania prywatnych aut w czasie pracy – to coś, co zdecydowanie przemawia do właścicieli elektryków, ale także do osób, które zastanawiają się nad inwestycją. W jakim świetle stawia to zaś pracodawcę?

Budowanie pozytywnego wizerunku

Instalacja stacji ładowania na firmowym parkingu wskazuje na zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój oraz troskę o środowisko naturalne. Taka inicjatywa przyciąga uwagę kandydatów do pracy, którzy identyfikują się z tymi wartościami.

Dodatkowo tego typu inwestycje świadczą o otwartym podejściu do technologii i innowacji, takich jak elektromobilność. Nowoczesne firmy chcą być gotowe na zmiany i zawczasu zapewniają pracownikom dedykowaną infrastrukturę.

Większa atrakcyjność firmy jako miejsca pracy

Atrakcyjność miejsca praca wynika nie tylko z wysokości wynagrodzenia i możliwości rozwoju, ale również z dodatkowych benefitów pracowniczych. Stacje ładowania elektryków z pewnością są takim benefitem. Pracodawca inwestujący w ładowarki dba o komfort, ale także finanse swoich pracowników.

Firmowa stacja ładowania samochodów elektrycznych to nie tylko sposób na optymalizację kosztów. To także istotny argument dla osób, które szukają świadomego, nowoczesnego pracodawcy. Zdecydowanie warto uwzględnić to w strategii rozwoju firmy oraz działań employer brandingowych.