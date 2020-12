Zwycięstwo podchorążych WAT w prestiżowym konkursie „HackYeah 2020”

Drużyna z Wojskowej Akademii Technicznej – w składzie: plut. pchor. Bartłomiej Pieróg (kapitan zespołu), st. kpr. Emil Mąka i st. kpr. Kacper Prawda – zwyciężyła w ogólnoeuropejskim hackathonie „HackYeah 2020”. Zmagania odbyły się 27-29 listopada br. To już kolejny sukces studentów Wydziału Cybernetyki WAT w zakresie programowania w przeciągu ostatniego miesiąca.

Zwycięska drużyna „Doggers” startowała w kategorii „Veteran’s app”. Zadaniem studentów było stworzenie aplikacji, która pomaga wyszukać miejsca przyjazne weteranom wojennym, dodanie tych miejsc do interaktywnej mapy i zbudowanie społeczności przyjaznej dla kombatantów. Podchorążowie 11 kompanii 2 Batalionu Szkolnego WAT wywiązali się z zadania w regulaminowym czasie – 40 godzin.

Aplikacja „Ścieżka weterana” opracowana przez studentów WAT została oceniona najwyżej w kategorii aplikacji adresowanych do weteranów. „Aplikacja wskazuje weteranom miejsca, gdzie otrzymają zniżki np. w sklepach lub restauracjach, aby następnie dodać takie miejsce do mapy. Każdy weteran używając tej aplikacji będzie wiedział, gdzie może otrzymać upust lub inne usługi zarezerwowane dla bohaterów wojennych” – tłumaczy plut. pchor. Bartłomiej Pieróg, kapitan zwycięskiej drużyny.

W hackathonie wzięło udział 1500 programistów z całej Europy. Drużyny rywalizowały w 16 kategoriach. W zmaganiach „Veteran’s app” brali udział najlepsi zawodnicy z całego kraju. W finale znalazły się dwie drużyny reprezentujące WAT, ale laureatem mogła zostać tylko jedna.

„Podchorążowie Wydziału Cybernetyki WAT nieustannie doskonalą kompetencje techniczne, czego dowodzą w kolejnych konkursach informatycznych. Tym razem zwyciężyli w jednej z kategorii bodajże największego hackathonu w Europie. To naprawdę wielki sukces! Dziękuję podchorążym za ich niegasnący entuzjazm do zdobywania wiedzy w boju, bo właśnie taki charakter mają konkursy typu hackathon. Właśnie tego typu konkursy są szczególnie wartościowe dla przyszłych żołnierzy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Gratuluję, a jednocześnie dziękuję naszym zwycięzcom. Dziękuję również dowódcom plutonów, kompanii i batalionu, którzy nieustannie mobilizują podchorążych do właściwego wykorzystania czasu ku chwale Ojczyzny i naszej Alma Mater” – mówi ppłk Rafał Kasprzyk, zastępca dziekana Wydziału Cybernetyki WAT.

„Jestem bardzo dumny ze zwycięstwa podchorążych WAT. To wielki sukces całej uczelni. Jednak muszę przyznać, że kolejna wygrana moich podwładnych była wyłącznie kwestią czasu. Niecierpliwie czekam na następne sukcesy!” – dodaje por. Przemysław Kamela, dowódca 11 kompanii 2 Batalionu Szkolnego WAT.

Na początku listopada zespół studentów Wydziału Cybernetyki WAT – „Coddiers” zwyciężył w ogólnopolskim hackathonie Best Hacking League. Nagrodzona aplikacja „GeoTrashing” pomaga oszczędzić czas, pieniądze i środowisko.