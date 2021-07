1 lipca ruszył Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0 na lata 2021–2023, który obejmie 65 spółek z Głównego Rynku i NewConnect

Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 3.0 polega na sporządzaniu przez firmy inwestycyjne raportów analitycznych finansowanych przez GPW. Celem Programu jest zwiększenie dostępności analiz dla mniej płynnych spółek, a co za tym idzie umożliwienie inwestorom podejmowanie bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych w oparciu o wiarygodne, niezależne źródło informacji o emitencie. Do Programu zakwalifikowanych zostało 65 spółek notowanych na Głównym Rynku (59 emitentów) oraz na rynku NewConnect (6 emitentów).

– Przez dwa lata funkcjonowania Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego spełnił cele, które przyświecały nam w momencie jego uruchomienia. Wprowadzone zmiany w oparciu o dialog z przedstawicielami rynku pozwoliły wypracować takie rozwiązania, dzięki którym w kolejnej edycji Programem objętych będzie 65 spółek z Głównego Rynku oraz NewConnect o zróżnicowanej kapitalizacji reprezentujących różne branże. Zdecydowana większość z nich (47) do tej pory nie była objęta profesjonalnym pokryciem analitycznym lub analizy tworzone były wyłącznie w ramach poprzednich edycji Programu – zaznacza Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW.

W Programie PWPA 3.0. udział wezmą spółki, które reprezentują 24 sektory gospodarki, czyli ponad połowę wszystkich sektorów reprezentowanych na warszawskiej giełdzie. Do najliczniej reprezentowanych możemy zaliczyć: budownictwo (12), gry (7) lub informatyka (7). Kapitalizacja spółek w Programie waha się od około 51 mln zł do około 2,03 mld zł, a średnia kapitalizacja to około 411 mln zł (na dzień 31 maja 2021).

Poniżej lista spółek zakwalifikowanych do PWPA oraz lista firm inwestycyjnych, których analitycy będą przygotowywać analizy na ich temat:

Lp. Spółka Firma Inwestycyjna 1. ACTION S.A. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska 2. AGORA S.A. Millennium Dom Maklerski 3. AILLERON S.A. Noble Securities 4. AMBRA S.A. Millennium Dom Maklerski 5. APLISENS S.A. Noble Securities 6. ARTIFEX MUNDI S.A. Trigon Dom Maklerski 7. ATM GRUPA S.A. IPOPEMA Securities 8. BIOMAXIMA S.A. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska 9. BIOTON S.A. Noble Securities 10. BRAND 24 S.A. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska 11. CAPTOR THERAPEUTICS S.A. Trigon Dom Maklerski 12. COGNOR HOLDING S.A. mBank 13. CREATIVEFORGE GAMES S.A. Dom Maklerski BDM 14. DADELO S.A. Trigon Dom Maklerski 15. DATAWALK S.A. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska 16. ELEKTROTIM S.A. Dom Maklerski BDM 17. ENTER AIR S.A. Dom Maklerski BDM 18. ESOTIQ & HENDERSON S.A. Dom Maklerski BDM 19. FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A. IPOPEMA Securities 20. FERRO S.A. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska 21. FOREVER ENTERTAINMENT S.A. Dom Maklerski BDM 22. GAMIVO S.A. Trigon Dom Maklerski 23. GRODNO S.A. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska 24. IMC S.A. Biuro Maklerskie Pekao 25. K2 HOLDING S.A. Trigon Dom Maklerski 26. KORPORACJA KGL S.A. Millennium Dom Maklerski 27. KRYNICKI RECYKLING S.A. Noble Securities 28. LSI SOFTWARE S.A. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska 29. MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. Noble Securities 30. MEDICALGORITHMICS S.A. Biuro Maklerskie Pekao 31. MFO S.A. Trigon Dom Maklerski 32. MIRBUD S.A. IPOPEMA Securities 33. ML SYSTEM S.A. IPOPEMA Securities 34. MLP GROUP S.A. Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego 35. MONNARI TRADE S.A. DOM MAKLERSKI BANKU BPS 36. MOSTOSTAL ZABRZE S.A. Millennium Dom Maklerski 37. NTT SYSTEM S.A. DOM MAKLERSKI BANKU BPS 38. ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. IPOPEMA Securities 39. OPONEO.PL S.A. Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego 40. POINTPACK S.A. IPOPEMA Securities 41. POZBUD S.A. mBank 42. POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego 43. PROCHEM S.A. DOM MAKLERSKI BANKU BPS 44. PROTEKTOR S.A. DOM MAKLERSKI BANKU BPS 45. QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Dom Maklerski BDM 46. R22 S.A. Trigon Dom Maklerski 47. RAINBOW TOURS S.A. Biuro Maklerskie Pekao 48. RELPOL S.A. Dom Maklerski BDM 49. RYVU THERAPEUTICS S.A. Biuro Maklerskie Pekao 50. Selena FM S.A. Dom Maklerski BDM 51. SFD S.A. IPOPEMA Securities 52. SIMFABRIC S.A. Dom Maklerski BDM 53. SONEL S.A. Noble Securities 54. SYGNITY S.A. mBank 55. SYNEKTIK S.A. IPOPEMA Securities 56. TIM S.A. Noble Securities 57. ULTIMATE GAMES S.A. IPOPEMA Securities 58. UNIBEP S.A. DOM MAKLERSKI BANKU BPS 59. UNIMOT S.A. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska 60. VIGO SYSTEM S.A. IPOPEMA Securities 61. VIVID GAMES S.A. DOM MAKLERSKI BANKU BPS 62. VOTUM S.A. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska 63. VOXEL S.A. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska 64. WIELTON S.A. Trigon Dom Maklerski 65. X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. Trigon Dom Maklerski

W edycji na lata 2021-2023 do Programu mogły być zgłoszone spółki notowane na Głównym Rynku oraz NewConnect na dzień 31 maja 2021 roku (z wyłączeniem spółek z indeksu WIG20), które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie były przedmiotem analiz lub były przedmiotem analiz sporządzanych przez maksymalnie jednego analityka (analiz zawierających wycenę oraz rekomendację kierunkową). Dodatkowymi wymogami były kryterium kapitalizacji spółki co najmniej 50 mln złotych (na dzień 31 maja 2021 roku), oraz wskaźnik free float przekraczający wartość 20% (na dzień 31 maja 2021 roku). Szczegółowe zasady doboru spółek zostały określone w Regulaminie Programu dostępnym na www.gpw.pl/gpwpa.

Raporty analityczne przygotowane w ramach Programu 1.0 i Programu 2.0 dostępne są na stronie GPW, na stronach Członków Giełdy, a także dystrybuowane są przez największe agencje krajowe oraz zagraniczne i media branżowe. W latach 2019-2021 opublikowano ponad 750 raportów analitycznych w ramach Programu.