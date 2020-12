2/3 firm w polskiej branży usługowej należy do kobiet. Rusza XII edycja konkursu Bizneswoman Roku

Pod względem przedsiębiorczości Polki plasują się na wysokim miejscu wśród krajów Unii Europejskiej – co trzecia polska firma została założona i jest prowadzona przez kobietę. Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką od ponad 12 lat wspiera przedsiębiorczynie, które nie boją się realizować odważnych biznesowych, społecznych i kulturalnych projektów oraz mężczyzn, którzy realizują politykę różnorodności i włączania.

W dotychczasowych edycjach konkursu Bizneswoman Roku nagrodzono już ponad setkę kobiet, które dzięki determinacji i zaangażowaniu zbudowały firmy nie tylko ogólnopolskie, ale również międzynarodowe. Wielu z nich to zwycięstwo otworzyło drogę do dalszych sukcesów, ułatwiło wejście na nowe rynki i dało szansę na pozyskanie inwestorów oraz partnerów biznesowych.

Polskie przedsiębiorczynie

Pod względem liczby firm założonych i prowadzonych przez kobiety Polska zajmuje jedno z najwyższych miejsc w Unii Europejskiej. Udział przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety wynosi blisko 30 proc., co oznacza, że co trzecia firma w Polsce została założona i jest prowadzona przez kobietę. Szczególnie zdominowany przez kobiety jest w Polsce rynek usług. Jak wynika z danych zebranych przez agencję badawczą Bisnode w branży indywidualnej działalności usługowej aż 75% firm spośród ponad 10 tysięcy przebadanych należy do kobiet. W większości są to niewielkie przedsiębiorstwa, zatrudniające do 9 osób. Polskie bizneswoman realizują się głównie w sektorach związanych z dbaniem o urodę i kondycję fizyczną, ale także w doradztwie prawnym i finansowym, księgowości, opiece weterynaryjnej oraz na polu produkcji odzieży i innych wyrobów tekstylnych. Na razie raczej nie widać ich w branżach tradycyjnie uważanych za męskie, jak np. przemysł ciężki, ale z pewnością w końcu niektóre zdecydują się spróbować swoich sił także i tam.

Z kolei aktywność kobiet w podziale na województwa pokazuje, że najbardziej aktywne biznesowo są mieszkanki regionu opolskiego, do których należy 34,5% tamtejszych firm, o 3,5% więcej niż w ubiegłym roku. Na drugim miejscu pod tym względem plasuje się województwo śląskie – 32,2% firm należy do kobiet – a na trzecim łódzkie – 31,7%. Najmniejszą aktywność biznesową wykazują mieszkanki Podkarpacia – należy do nich 25,7% tamtejszych przedsiębiorstw.

Wsparcie aktywnych kobiet

Kobiety mają pomysły na prowadzenie biznesów, ale często ich działania blokują wewnętrzne obawy związane z negatywnymi przekonaniami, że sobie nie poradzą czy nie dadzą rady utrzymać się na rynku. Dlatego tak bardzo potrzebne są inicjatywy, które nagłaśniają ich sukcesy, inspirują inne kobiety, zachęcając je do działania. Dowodzi tego liczba uczestniczek kolejnych edycji konkursu Bizneswoman Roku. W 2019 r. w kategoriach otwartych wpłynęło ponad 700 nominacji.

Cieszymy się niezmiernie, że po raz kolejny mamy możliwość wesprzeć działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Polek – mówi Marta Życińska, Dyrektor ds. marketingu i komunikacji na Europę Środkowo-Wschodnią w Mastercard Europe – Aby osiągnąć sukces w biznesie, potrzebne są kompetencje, dobre pomysły, determinacja i niezachwiana wiara we własne możliwości, a tej ostatniej nadal wielu kobietom brakuje. Dlatego tak ważne jest, by pokazywać i nagradzać ich osiągnięcia, zachęcać do dalszej walki o własną niezależność i dawać przykład tym, które chciałyby realizować swoje pomysły, ale nie mogą zdecydować się na pierwszy krok.

W tym roku do grona partnerów konkursu dołączył Accenture, jeden ze światowych liderów na rynku outsourcingu i konsultingu w dziedzinie zarządzania i technologii. Równouprawnienie i różnorodność to fundamenty wartości, którymi kieruje się Accenture. To DNA naszej firmy stojące u podstaw innowacji, rozwoju i pozytywnie ukierunkowanej zmiany. Dzięki nim stawiamy czoła wyzwaniom teraźniejszości i śmiało patrzymy w przyszłość. Badania, które prowadzimy, jednoznacznie wskazują, że zapewnienie jak najbardziej zdywersyfikowanego środowiska jest motorem napędowym postępującej modernizacji. Jednym z tego aspektów jest zaangażowanie w działania wspierające różnorodność i usuwające wykluczenia. Wsparcie inicjatywy promującej rozwój przedsiębiorczości kobiet było dla nas czymś naturalnym. Cieszymy się, że możemy tu być – mówi Jarosław Kroc, Dyrektor Zarządzający i Prezes Accenture w Polsce.

O konkursie

Kandydatki mogą zgłaszać się do konkursu samodzielnie lub zostać nominowane przez osoby trzecie, które już zauważyły ich sukcesy i chciałyby, żeby docenili je też inni. Zgłoszeń oraz nominacji można dokonać poprzez formularz on-line na stronie www.bizneswomanroku.pl

Jeśli zgłoszenie nastąpi przez nominację od osób trzecich, kandydatka otrzymam maila z informacją o nominacji, linkiem do regulaminu oraz kategorii. Podejmując decyzję o starcie w konkursie, będzie musiała wypełnić formularz on-line w właściwej kategorii.

Zgłoszenia są przyjmowane w 7 kategoriach otwartych:

Biznes Roku, Przychód powyżej 10 mil złotych

Biznes Roku, Przychód poniżej 10 mil złotych

Pomysł na start / Biznes Lokalny

Startup Roku

Liderka w Nowych Technologiach

Organizacja przyjazna rodzicom

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – liderka, biznes, organizacja

Działalność Społeczna

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 lutego 2021 r.

W kategoriach zamkniętych, czyli Grand Prix: Inspiratorka Roku, Male Champion of Change, Female Champion of Change kandydatki i kandydaci nominowani są przez członków Jury konkursu, ekspertów oraz Fundację.

Organizator: Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką