ID Logistics przejmuje Spedimex

Przejęcie 100% udziałów spółki Spedimex w Polsce (z obrotami 510 mln zł/ 109 mln Euro w 2022 roku), specjalizującej się w obsłudze sektorów fashion i e-commerce

Zwiększenie zasięgu geograficznego ID Logistics w Polsce, dzięki 15 nowym lokalizacjom i współpracy z wiodącymi markami

ID Logistics, (ISIN: FR0010929125, Ticker: IDL), jeden z europejskich liderów logistyki kontraktowej, ogłasza przejęcie 100% udziałów firmy Spedimex, operatora logistyki kontraktowej w Polsce, specjalizującego się w obsłudze branży modowej oraz sektora e-commerce.

PRZEJĘCIE SPEDIMEX

Spedimex jest jedną z czołowych, polskich firm, prowadzących działalności w obszarze logistyki kontraktowej. Firma została założona w 1993 roku przez rodzinę Bąków. Marcin Bąk pozostaje dziś jej głównym udziałowcem i jednocześnie prezesem zarządu.

Spedimex stał się jednym z liderów logistyki, obsługujących branże: fashion, e-commerce oraz beauty. Spedimex dysponuje własną siecią oddziałów dystrybucyjnych, świadczy także usługi o wartości dodanej. Spółka prowadzi działalność w 15 lokalizacjach w całej Polsce, na powierzchni blisko 230 000 m², zgodnie ze strategią „asset-light”. Spedimex wdraża zaawansowane rozwiązania technologiczne, które pozwalają na zarządzanie dużymi potokami towarowymi. Dla jednego z klientów rynku fashion obsługuje na przykład dostawy do sklepów i zwroty e-commerce z ponad 15 krajów europejskich. W ostatnich latach Spedimex znacząco zwiększył swoje obroty, aby w 2022 roku osiągnąć poziom 510 mln zł (109 mln euro).

To strategiczne przejęcie jest uzasadnione bliskością kultur i podobnym modelem biznesowym obu organizacji: wykorzystywaniem strategii „asset light”, projektowaniem „szytych na miarę” powierzchni magazynowych oraz rozwiązań dostosowanych do specyficznych potrzeb każdej operacji. Komplementarność portfela klientów i wiedzy eksperckiej Spedimex oraz ID Logistics pozwoli na osiągnięcie znaczącej synergii, w szczególności dla klientów prowadzących działalność międzynarodową. Akwizycja Spedimex doskonale wpisuje się w strategię ID Logistics, polegającą na wspieraniu swoich głównych klientów w ich rozwoju w Europie i Ameryce.

Ponadto, w kontekście post-covidowej relokacji przemysłu, ID Logistics wzmocni swoją pozycję na bardzo dynamicznym rynku w Europie, który już teraz odgrywa kluczową rolę w obecnych reorganizacjach łańcuchów dostaw. Wraz z przejęciem Spedimex, ID Logistics staje się jednym z liderów logistyki na rynku polskim, wraz z 35 oddziałami, 7 000 pracowników i portfolio wiodących marek z sektorów przemysłowego, handlu detalicznego oraz e- commerce.

KOMENTARZ

Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny ID Logistics podsumowuje: «Niezmiernie cieszy nas połączenie z firmą Spedimex. Mamy bardzo zbliżoną kulturę organizacyjną i podobne wartości. Łączy nas w szczególności podejście do relacji z klientami oraz do innowacyjności. Przejęcie Spedimex pozwala nam osiągnąć pozycję jednego z liderów logistyki w Polsce na rynku, który jest jednym z najbardziej dynamicznych w Europie. Jednocześnie akwizycja przynosi nam portfel nowych, wiodących klientów, których będziemy mogli rozwijać także w innych krajach.

Marcin Bąk, prezes i dyrektor generalny Spedimex dodaje: Cieszymy się, że możemy połączyć siły z grupą ID Logistics, co umożliwi naszym klientom korzystanie z globalnych rozwiązań logistycznych. W ciągu 30 lat naszej działalności stopniowo rozwijaliśmy nasz biznes, przekształcając się z rodzinnego przedsiębiorstwa w operatora logistycznego o potencjale ponad 230 000 m² powierzchni magazynowej oraz zespołem 2 000 osób. Jesteśmy dumni z międzynarodowego portfolio marek, które nam zaufały i dążymy do nieustannego rozwoju, aby sprostać ich wymaganiom. Innowacyjny model biznesowy i międzynarodowy potencjał ID Logistics są tym, co cieszy mnie szczególnie. Jestem przekonany, że nasze wspólne wartości, takie jak profesjonalizm, zaangażowanie i innowacyjność, pozwolą nam nadal rozwijać naszych klientów i pracowników w przyszłości.

Yann Belgy, dyrektor generalny ID Logistics w Polsce: «Spedimex od początku swojej działalności rozwinął doskonałe know-how i zbudował fantastyczny zespół. Jesteśmy bardzo podekscytowani i zadowoleni z połączenia naszych sił. Jestem też głęboko przekonany, że pozwoli ono dostarczyć jeszcze większą wartość, a także więcej możliwości wszystkim klientom i pracownikom Spedimex oraz ID Logistics.

PODSUMOWANIE TRANSAKCJI

Transakcja podlega jeszcze zatwierdzeniu przez krajowe organy antymonopolowe. Przejęcie ma zostać sfinalizowane do czerwca 2023 roku.