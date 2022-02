5 kompetencji, które powinien posiadać specjalista od marketingu w 2022 roku

W świecie nadmiaru bodźców, łatwego dostępu do informacji i cyfryzacji niemal każdego obszaru naszego życia marki nie mogą pozostać bierne. Digital marketing to już absolutne must-have w zarządzaniu wizerunkiem. Dlaczego warto inwestować w rozwój tych kompetencji?

Coraz więcej managerów jest zdania, że powinno się łączyć marketing digitalowy z tradycyjnym, kładąc jednak większy nacisk na ten pierwszy. Możliwości technologiczne zmieniają się błyskawicznie, dlatego jest to obszar, który nie tylko trzeba dobrze znać, ale przede wszystkim stale obserwować, by być krok przed konkurencją. Dlaczego to dobry moment, by uczyć się digital marketingu?

Analiza danych

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Delve i SlapFive, poszukiwanie kompetencji w zakresie digital marketingu jest według dyrektorów marketingu jednym z największych wyzwań. Jak wskazywali ankietowani, aż 80% ma trudności w znalezieniu ekspertów w zakresie analityki danych. Zauważali też, że edukacja w szkołach, a nierzadko i uczelniach wyższych nie jest w stanie dobrze przygotować do takiego zawodu. Należy zatem szukać wiedzy w różnych źródłach – najlepiej poprzez zdobywanie jej od praktyków. Jednak to, jak bardzo pożądane są te kompetencje sprawia, że to jeden z najbardziej przyszłościowych kierunków.

Wnikliwa analiza danych pozwala osiągać dobre efekty kampanii, na bieżąco monitorować i reagować na zmieniające się otoczenie. To ważne zwłaszcza w tak dynamicznej rzeczywistości. Trudniejsze jest dziś chociażby przewidywanie tematów, które zdominują media, dlatego umiejętność szybkiego dostosowania się jest w cenie.

Analiza danych może mieć również niebagatelny wpływ na wyniki sprzedażowe. Warto nauczyć się korzystać z badań ilościowych i jakościowych, które pozwolą zyskać większą wiedzę o grupach docelowych.

Optymalizacja budżetu na promocję

Działania w sieci są często tańsze niż tradycyjne – choćby przez mniejszy koszt produkcji. W związku z tym ryzyko związane z inwestycją nie jest duże. Można zatem testować różne komunikaty bez obawy o to, że wydana kwota istotnie wpłynie na finanse marki. Co więcej, dzięki monitorowaniu efektów i analizie danych można unikać tzw. przepalania budżetu, czyli wydawania go na działania, które nie przynoszą efektu. Informacja to dziś potęga. Dobrze jest inwestować w media własne, ale należy planować działania na tym polu strategicznie. Dla jednych firm skutecznym rozwiązaniem będzie aplikacja mobilna, dla innych – e-mail marketing i automatyzacja.

– Umiejętność odpowiedniego zarządzania kampanią digitalową jest na wagę złota. Działania powinny bazować na konkretnej strategii i być spójne z celem biznesowym firmy. W kursach, które realizujemy, zawsze stawiamy nacisk na naukę od praktyków. 7 kwietnia startujemy z nowym szkoleniem właśnie z digital marketingu, prowadzonym przez Jacka Majora, Dyrektora Departamentu Digital i E-commerce w UNIQA Polska. Najlepiej jest uczyć się na konkretnych case’ach – mówi Anna Bałdyga, ekspert międzynarodowej szkoły biznesu Laba.

Mapowanie nowych grup odbiorców

Jak wskazują dane Google, aż 49% użytkowników uważa, że korzysta z tej wyszukiwarki, aby znaleźć nowy produkt. Co więcej – ponad połowa, bo 59% sprawdza już upatrzoną rzecz w sieci, weryfikując opinie na jej temat. Nie ma zatem wątpliwości, że marka musi być aktywna w Internecie – i to przez różne działania. Warto poznać metody mierzenie efektywności kampanii zasięgowych, aby wiedzieć, jak dużo powinniśmy wydawać na poszczególne kanały.

W kontekście osób wyszukujących informacje o przedmiotach przyda się chociażby remarketing, który skutecznie pozwala dotrzeć do tych, którzy odwiedzili już twoją stronę i np. dodali produkt do koszyka, ale nie sfinalizowali transakcji. Marketing tradycyjny ani nie daje wiedzy o tym, na którym etapie zakupu ktoś rezygnuje ani nie pozwala precyzyjnie dotrzeć do tych, którzy podjęli już próbę. Co istotne, dzięki działaniom w sieci możesz trafić do nowych odbiorców, nieznających jeszcze twojej marki czy konkretnych produktów.

Optymalizacja czasu realizacji projektu

Jedną z istotniejszych różnic między marketingiem tradycyjnym a cyfrowym jest krótszy czas wykonania. Nie musisz uwzględniać np. druku czy dystrybucji. Dzięki temu nie tylko możesz wprowadzać na bieżąco zmiany, ale także liczyć na szybszy kontakt potencjalnych klientów. Pozostajesz w stałym kontakcie z odbiorcami i zdecydowanie szybciej otrzymujesz feedback. Dobrym sposobem na zbieranie feedbacku, a tym samym optymalizowanie czasu trwania kampanii, jest wykorzystanie testów A/B/X. Porównując reakcje, możemy szybciej reagować na informację zwrotną od grup docelowych.

Monitoring konkurencji i planowanie strategiczne

– Inwestując w rozwój działań z zakresu digital marketingu, zyskujesz przewagę konkurencyjną. Lepiej zarządzasz budżetem, dokładniej docierasz do swojej grupy docelowej, możesz monitorować działania konkurencji i wyciągać wnioski ze wszystkich danych. W tak dynamicznie zmieniającym się świecie elastyczność i szybkie reagowanie są niezbędne – dopowiada Anna Bałdyga, ekspert międzynarodowej szkoły biznesu Laba.

Aby stale wyprzedzać konkurencję, niezbędny jest omnichannel marketing. Obecność na wielu punktach styku z marką jest niezwykle ważna, by wyróżnić się na tle podobnych produktów czy usług.

Praca z danymi wymaga nieustannego podnoszenia kompetencji. Firmy będą inwestowały coraz więcej właśnie w rozwój analityki danych. To dobry moment, aby zgłębić tajniki tej profesji.