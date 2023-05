5 najbardziej obiecujących startupów EdTech w Polsce i na świecie

Gwałtowny rozwój nowoczesnych technologii w szeroki sposób wpływa na nasze życie, w tym także na edukację. Najbardziej innowacyjne startupy EdTech (Education Technology) wykorzystują najnowsze rozwiązania technologiczne, aby zrewolucjonizować sposób nauki i zdobywania wiedzy. Zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, popularność zdobywają setki projektów EdTech. Warto przyjrzeć się kilku najciekawszym z nich.

Co to jest EdTech?

EdTech to skrót od pojęcia Education Technology, które oznacza Technologię Edukacyjną. Za tą enigmatyczną nazwą kryją się wszelkie rozwiązania technologiczne, których celem jest rozwój edukacji i nauki wśród zainteresowanych osób. Tego typu działalności łączą w sobie praktykę nauczania z nowinkami technicznymi – aplikacjami, platformami internetowymi czy oprogramowaniem komputerowym.

Główne zadania EdTech dotyczą następujących elementów:

Pokonywanie przeszkód w nauczaniu wynikających z felernego systemu edukacji.

Dopasowywanie sposobu uczenia się do indywidualnych potrzeb ucznia.

Wsparcie nauki na wielu płaszczyznach w zakresie edukacji nieformalnej.

Projekty i startupy EdTech oferują zainteresowanym użytkownikom mnóstwo zalet. Wielowymiarowe wsparcie uczących się stwarza szansę na szybszy i skuteczniejszy rozwój nowych umiejętności. Warto jednak pamiętać, że poszczególne starupy mogą adresować inne potrzeby uczących się.

Jeden z najbardziej skutecznych startupów ostatnich lat, który jest dziś potężną i rozbudowaną firmą, to platforma korepetytorska BUKI. Na BUKI znaleźć można ogłoszenia wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli z całej Polski, zaś innowacyjna platforma EdTech wspiera nowatorskie prowadzenie zajęć online. Projekt ten stale się rozwija, będąc najlepszym dowodem na opłacalność inwestycji w startupy.

Sprawdź, jakich 5 najbardziej obiecujących startupów EdTech warto wypróbować w 2023 roku!

Funtronic

EdTech dotyczyć może również sprzętu elektronicznego, jaki przydaje się w codziennej edukacji, Przykładem firmy realizującej takie zadania, jest polski startup Funtronic. Ten producent interaktywnych urządzeń projekcyjnych krok po kroku rewolucjonizuje podejście do organizacji lekcji w przedszkolach i szkołach.

Urządzenia marki Funtronic nie są jeszcze powszechnie wykorzystywane, choć ich renoma wśród nauczycieli stale rośnie. Dzięki czujnikom ruchu i zdalnemu sterowaniu, sprzęt wykorzystywać można do zajęć ruchowych, jakie inicjują wsparcie nauki poprzez sensorykę. Magiczny Dywan – flagowy produkt tej marki – to idealne rozwiązanie dla nowoczesnych szkół.

Duolingo

Wśród aplikacji mobilnych do nauki języków obcych, to właśnie Duolingo od lat pozostaje najczęstszym wyborem uczniów. Osoby polskojęzyczne mogą tutaj uczyć się wyłącznie angielskiego, lecz ci, którzy znają już angielski, mają znacznie więcej języków do wyboru.

Aplikacja Duolingo jest bardzo często aktualizowana, aby gwarantować użytkownikom coraz bardziej innowacyjne metody nauki. Startup wykorzystuje grywalizację celem motywowania uczniów do regularnej i systematycznej nauki. Wystarczy 15 minut dziennie, aby nauczyć się kilku tysięcy słów w zaledwie parę miesięcy.

Udacity

Użytkownicy języka angielskiego mogą skorzystać z bogatej oferty startupu Udacity. Jest to platforma specjalizująca się w prowadzeniu kursów z zakresu technologii, biznesu czy nauk informatycznych. Dzięki stałej współpracy z czołowymi instytucjami akademickimi i firmami IT, platforma dostarcza najnowocześniejsze rozwiązania EdTech.

Ten startup stale się rozwija, co sprawia, że katalog dostępnych kursów nieustannie się powiększa. Wśród najnowszych kierunków nauki można znaleźć kursy AI, uczenia maszynowego czy też programowania aplikacji mobilnych i webowych. Udacity to dobry wybór dla każdego, kto chce rozwijać się w biznesie.

Coursera

Coursera to międzynarodowy startup EdTech, gdzie znaleźć można wysokiej jakości kursy online. Zajęcia te prowadzone są przez wykwalifikowanych ekspertów z czołowych uniwersytetów i instytucji z całego świata. Firma stale odpowiada na zapotrzebowanie swoich klientów na wysokiej jakości zajęcia przez Internet.

Platforma Coursera umożliwia uczniom zdobycie wiedzy z różnych dziedzin. Należą do nich nauki ścisłe, nauki społeczne, informatyka, biznes, sztuka i wiele innych. Kursy są interaktywne i elastyczne, umożliwiając uczestnikom naukę we własnym tempie i w dogodnym czasie.

Brainly

Pochodzący z Polski startup EdTech o nazwie Brainly, to jeden z najpopularniejszych serwisów społecznościowych w dziedzinie edukacji. Podstawowym kryterium działania platformy jest wzajemna pomoc zarejestrowanych użytkowników. Uczniowie zadają pytania, a inni internauci udzielają na nie odpowiedzi.

Sporą zaletą Brainly jest fakt, że serwis zapewnia dostęp do szerokiej gamy przedmiotów, a także dziedzin nauki. Interaktywne podejście do uczenia się sprawia, że zrozumienie języków obcych czy matematyki może stać się znacznie prostsze. Platforma promuje współpracę i aktywizację użytkowników, co przekłada się na pozytywne efekty w edukacji.

Podsumowanie

Dostępne w sieci najbardziej obiecujące startupy EdTech to tylko wierzchołek góry lodowej, jaką jest dzisiejsza technologia edukacyjna. Wymienione powyżej platformy stanową arcyciekawe rozszerzenie codziennej nauki, z jakiej korzystać można na każdym etapie szkolnictwa. Nie pozostaje nic innego, jak wypróbować oferowane przez serwisy możliwości i znaleźć ten, który idealnie odpowie na Twoje potrzeby, a także oczekiwania.