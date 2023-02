Kolejne komputery dla dzieci uchodźców od branży cyfrowej. Sprzęt pomoże m.in. w nauce zdalnej

Wysokiej klasy laptopy, dodatkowo wyposażone w niezbędne do pracy i nauki oprogramowanie, otrzymają dzieci ukraińskich uchodźców. To efekt kolejnej odsłony akcji, jaką od kilku miesięcy organizuje Związek Cyfrowa Polska. Tym razem sprzęt przekazała grupa AB we współpracy z Hewlett Packard Enterprise.

Choć komputery miały już wcześniej właścicieli, wszystkie są w pełni sprawne i mogą jeszcze latami służyć nowym właścicielom. – Dbamy o to, aby każdy przekazywany laptop był w jak najlepszej kondycji. Sprzęt przekazujemy do serwisu, czyścimy go i przygotowujemy do pracy. Każdy komputer zawiera wgrany system operacyjny oraz pakiet Microsoft Office – zaznacza Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska.

To już kolejna odsłona akcji Szkoła dla Was, od wiosny realizowana pod egidą Ministerstwa Edukacji i Nauki. Cyfrowa Polska odpowiada za technologiczny wymiar wsparcia dzieci uchodźców. Jak przekonuje Michał Kanownik, sprzęt komputerowy jest przede wszystkim niezbędny do nauki, ale może też służyć rozrywce, która w warunkach ucieczki przed wojną jest przecież niezwykle potrzebna.

Do tej pory przekazano niemal 1000 sztuk sprzętu komputerowego. Ostatnią transzę dostarczyła grupa AB oraz Hewlett Packard Enterprise. – Jesteśmy firmą technologiczną i wiemy, jak dużą rolę w codziennym funkcjonowaniu odgrywa dostęp do Internetu i komputera, jak ważna jest stała praca nad zmniejszaniem wykluczenia cyfrowego. Przekazanie laptopów potrzebującym to dla nas naturalny gest i oczywistość – komentuje Paweł Świsulski z AB.

Z kolei Maciek Szcześniak, Global Vice President and General Manager Small and Medium Business Segment w Hewlett Packard Enterprise, dodaje, że wsparcie biznesu jest w tej sytuacji niezbędne: – Kiedy rok temu nasi sąsiedzi z Ukrainy znaleźli się w trudnej sytuacji, pracownicy HPE pospieszyli z pomocą. Zbieraliśmy dary i datki na rzecz uchodźców. Pomagaliśmy w zakwaterowaniu, transporcie, załatwianiu wszelkich formalności. Poprzez Fundację HPE wpłaciliśmy w sumie milion dolarów, aby wesprzeć potrzebujących. Cieszymy się, że mogliśmy także włączyć się w akcję Związku Cyfrowa Polska i przekazać komputery, które pomogą ukraińskim dzieciom utrzymać kontakt ze światem i umożliwić kontynuację edukacji. Innowacje technologiczne mogą mieć duży wpływ na jakość życia i pracy uchodźców – zaznacza Maciek Szcześniak.

Akcja wciąż trwa. Przedstawiciele Związku Cyfrowa Polska zachęcają do dołączenia wszystkie firmy, które chcą wesprzeć młodych ukraińskich uchodźców. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem [email protected]