88 proc. kobiecych biznesów to mikrofirmy. Portret leasingobiorczyń EFL

Co piąta firma, która skorzystała w ubiegłym roku z finansowania EFL, jest zarządzana przez kobietę. Zdecydowana większość tych biznesów to mikrofirmy (88 proc.) i z obrotami poniżej 1 mln zł (67 proc.). Leasingobiorczynie najczęściej działają w obszarze sprzedaży detalicznej, opieki zdrowotnej i usług transportowych. EFL chce skłonić jeszcze więcej Polek do inwestowania we własną działalność. Leasingodawca realizuje program „Kobiety w biznesie” oraz proponuje specjalną usługę finansową wspólnie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

– Mogę śmiało powiedzieć, że Polki mają zdolności przywódcze w swoim DNA. Mamy się czym chwalić bo jak pokazuje ostatnie badanie Grant Thornton, Polska na tle Europy zajmuje trzecie miejsce, jeśli chodzi o awansowanie kobiet na stanowiska kierownicze. Jednak kobiety na wysokich stanowiskach w firmach to jedno, a drugie to kobiety przedsiębiorcze, które stawiają na własny biznes Sfinansowane przez nas w ubiegłym roku inwestycje firm zarządzanych przez kobiety stanowiły jedynie 20% co jeszcze optymizmem nie napawa. Optymistycznym jest natomiast fakt, że jeśli przyjrzymy się, jakie rodzaje działalności wykonują, to na liście są nie tylko „kobiece biznesy” jak salony kosmetyczne, ale również te uchodzące za bardziej męskie jak sprzedaż pojazdów czy usługi transportowe. Każdy z nich wspieramy w EFL, między innymi przygotowując z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym ofertę, skierowaną w szczególności do przedsiębiorczych kobiet, czy realizując projekt „Kobiety w biznesie” – powiedział Wojciech Przybył, członek zarządu ds. marketingu, innowacji i ubezpieczeń w EFL.

Portret leasingobiorczyń EFL

Z wewnętrznych danych EFL wynika, że zdecydowana większość firm prowadzonych przez kobiety, które skorzystały z finansowania EFL, to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników (88 proc.). Co trzeci biznes to jednoosobowa działalność gospodarcza (37 proc.). Biorąc pod uwagę obroty, 2 na 3 kobiece biznesy znajdują się w progu poniżej 1 mln zł. Obroty od 1 do 5 mln zł generuje co czwarta firma, a powyżej 20 mln zł – 1 proc. Niemal połowa leasingobiorczyń finansowała przy wsparciu EFL auta osobowe i dostawcze, 28 proc. – maszyny i urządzenia, a co piątym przedmiotem leasingu były pojazdy ciężkie.

Kobiece biznesy nie są jednorodne, jeśli spojrzymy na rodzaj wykonywanej działalności. 15 proc. klientek EFL działa w obszarze sprzedaży detalicznej , 14 proc. to prywatny i publiczny sektor opieki zdrowotnej, a 8 proc. to usługi transportowe. Co dwudziesty biznes związany jest z usługami finansowymi, m.in. biurami rachunkowymi, doradztwem podatkowym i pośrednictwem finansowym. Restauracje, hotele i catering to obszar działania 5 proc kobiecych firm.

Biorąc pod uwagę miejsce wykonywanej działalności, dominują większe miasta. 5 proc. biznesów jest zarejestrowanych w Warszawie, 3 proc. we Wrocławiu i po 2 proc. w Krakowie, Poznaniu, Łodzi i Szczecinie.

Zostań kobietą sukcesu

EFL prowadzi projekt „Kobiety w biznesie”, w ramach którego porusza takie kwestie jak promowanie różnorodności płci w środowisku pracy, rozwijanie się w biznesie, a także potrzeba wypoczynku. Wspólnie z ekspertkami, które już od wielu lat z sukcesem prowadzą swoje firmy, podpowiada Polkom, jak zabrać się do otworzenia własnego biznesu i jakie kroki warto postawić na początku, żeby osiągnąć postawiony cel. Ekspertki, m.in. Magdalena Szewczuk, CEO Czerwonej Szpilki, i Małgorzata Czernecka, CEO Human Power, dzielą się swoimi sposobami na sukces oraz tym, jak utrzymać balans między życiem prywatnym i zawodowym. Wśród przedsiębiorczych leasingobiorczyń są również takie, które rozwijają rodzinne biznesy jak GTA Gaztechnika. Właścicielka firmy Renata Owczarek-Stefaniak mówi, że trzeba mieć dobry pomysł i sprawdzić, czy jest na niego zapotrzebowanie na rynku., że na charakter firmy ma wpływ osobowość właściciela.

– Uczestniczę w rozmowach z klientami i często uświadamiam sobie, że przydają się cechy, które są właściwe kobietom. Staram się w łagodny, otwarty, aczkolwiek zdecydowany i kompetentny, sposób udzielać informacji klientom, aby w pełni czuli się doinformowani. Cechuje się większą dokładnością i precyzją niż mężczyźni, którzy czasami bywają impulsywni – mówi Renata Owczarek-Stefaniak.