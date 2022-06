ABB ma pomóc w budowie globalnej sieci stacji do ładowania Shell

Biznes E-mobility ABB zawarł globalną umowę ramową (GFA) z Shell na dostawę pełnego portfolio rozwiązań do ładowania pojazdów elektrycznych

Wśród rozwiązań ABB znajdzie się m.in. stacja Terra 360, czyli najszybsza na świecie ładowarka typu all-in-one

Globalna umowa ramowa między ABB i Shell obejmuje kompleksowe portfolio rozwiązań ładowania w technologiach prądu stałego (DC) i przemiennego (AC) – od ładowarek naściennych AC typu wallbox dla zastosowań w domu, w miejscu pracy i instalacji komercyjnych, po ładowarkę dużych mocy Terra 360 dla stacji paliw, miejskich punktów ładowania, parkingów czy aplikacji flotowych.

Współpraca obu firm ma być odpowiedzią na największe obecnie wyzwania związane z adopcją technologii elektromobilności. Pierwszym jest dostępność infrastruktury do ładowania – Shell chce uruchomić ponad 500 tys. punktów ładowania do 2025 roku i ponad 2,5 mln do 2030 roku, zarówno przy zabudowie mieszkaniowej i komercyjnej, jak również na własnych stacjach paliw. Drugim wyzwaniem jest szybkość ładowania. W tym przypadku odpowiedzią będą wykorzystywane w sieci Shell ładowarki w technologii DC, szczególnie te o mocy 360 kW. – Dostęp do pełnego portfolio ABB umożliwia naszemu partnerowi dopasowanie najbardziej odpowiedniego rozwiązania do konkretnej aplikacji – mówi Krzysztof Marat, dyrektor biznesu elektromobilności ABB w Polsce. – Cieszymy się , że możemy pomagać Shell w tworzeniu nowoczesnej sieci stacji do ładowania. W tym procesie Shell może liczyć na doradztwo i serwis również ze strony naszego lokalnego zespołu.

W maju ABB i Shell ogłosiły plany uruchomienia pierwszej ogólnokrajowej sieci szybkich ładowarek Terra 360. Sieć powstanie w Niemczech i będzie obejmować ponad 200 urządzeń dużych mocy, mogących w mniej niż 3 minuty uzupełnić energię pozwalającą na przejechanie dodatkowych 100 km, a w czasie krótszym niż kwadrans – naładować samochód „do pełna”1. Stacje będą zasilane energią pochodzącą z odnawialnych źródeł. – Jako globalny lider w rozwiązaniach dla infrastruktury EV, wierzymy że tam gdzie spotyka się innowacja ze współpracą, można skuteczniej przeciwdziałać zmianom klimatu, robiąc kolejny krok w kierunku niskoemisyjnego społeczeństwa – powiedział Frank Muehlon, dyrektor ABB E-Mobility. – Sektor transportu jest odpowiedzialny za około 29 proc. światowej emisji, więc współpraca nad transformacją nigdy nie była tak istotna jak dziś.

ABB jest preferowanym dostawcą największych producentów pojazdów elektrycznych i operatorów krajowych sieci EV. Firma sprzedała już ponad 680 tys. ładowarek na ponad 85 rynkach, w tym ponad 30 tys. szybkich stacji DC.

1 Oczekiwany czas ładowania dla pojazdów elektrycznych nowej generacji, które zgodnie z przewidywaniami będzie można ładować z mocą 360 kW. Ogólnie rzecz biorąc, maksymalna szybkość ładowania różni się w zależności od modelu auta, podobnie jak zużycie energii na każdy przejechany kilometr. Rzeczywista szybkość ładowania i zużycie energii na kilometr zależne są również od takich czynników jak temperatura otoczenia i poziom naładowania akumulatora w momencie ładowania.