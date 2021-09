Adam Marciniak dołącza do Zarządu Grupy CCC

W związku z dynamiczną rozbudową funkcji technologii i cyfryzacją stacjonarnych kanałów sprzedaży, Grupa CCC wzmacnia skład Zarządu. Nadzór nad obszarem technologii i digitalizacji obejmie Adam Marciniak – jeden z czołowych specjalistów w Polsce w zakresie cyfrowej transformacji biznesu.

– Sukcesywnie wzmacniamy kadrę zarządzającą Grupy CCC w kluczowych obszarach, które znajdują się w intensywnej fazie wzrostu. Nasza Spółka w ostatnich latach przeszła ogromną zmianę w zakresie nowych technologii i cyfryzacji. Dziś jesteśmy liderem omnichannel w Europie Środkowo-Wschodniej. Chcemy umacniać tę pozycję i jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów, a także je tworzyć – powiedział Marcin Czyczerski, Prezes Zarządu Grupy CCC – Jestem przekonany, że bogate doświadczenie zdobywane przez Adama Marciniaka w największych polskich bankach, tj. branży, która przeszła gruntowną transformację technologiczną, umożliwi nam jeszcze szybszy rozwój w obszarze digitalizacji i modelu omnichannel.

16 września br. Adam Marciniak objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Technologii i Digitalizacji Grupy CCC. W ramach wykonywanych obowiązków, obejmie nadzór nad rozwojem technologii, cyfryzacji oraz cyberbezpieczeństwa, przy ścisłej współpracy z biznesowymi funkcjami sprzedaży stacjonarnej, analityki CRM czy e-commerce w Grupie CCC.

Adam to jeden z najbardziej doświadczonych polskich menedżerów zajmujących się technologią oraz cyfrową transformacją biznesu. Swoją niemal 20-letnią karierę budował w największych instytucjach finansowych w Polsce: Banku Pekao, Centralnym Domu Maklerskim Pekao, Inteligo Financial Services oraz PKO Banku Polskim, gdzie w ostatnich latach, od 2017 do 2021 roku, był Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za obszar technologii, cyberbezpieczeństwo oraz szkolenia i rozwój pracowników. Z sukcesem zreorganizował funkcjonowanie struktur IT koncentrując się na efektywności procesów, optymalizacji kosztów i dynamicznym rozwoju biznesu. Współtworzył takie rozwiązania jak BLIK, IKO, Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa, cyfrowa tożsamość w administracji, ogólnopolski system eRejestracji na szczepienia Covid oraz koncepcję Chmury Krajowej.

Od lat zaangażowany był także w proces transformacji cyfrowej sektora bankowego oraz kluczowych instytucji publicznych. Był przewodniczącym prezydium Rady ds. Bankowości Elektronicznej przy Związku Banków Polskich, Rady Architektury IT przy Komitecie Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, przewodniczącym Grupy Ekspertów IT działającej w Ministerstwie Finansów oraz członkiem Zespołu Doradców IT przy Ministerstwie Zdrowia. Przewodniczył również radom nadzorczym spółek Operator Chmury Krajowej i PKO BP Finat.

Adam w 2003 roku ukończył Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie i otrzymał tytuł magistra nauk informatycznych. W latach 2006-2007 studiował również zarządzanie projektami IT na Politechnice Warszawskiej. Ukończył także studia podyplomowe Executive Master of Business Administration na Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Jest laureatem licznych branżowych nagród i wyróżnień.