Agencja headhunterska a rekrutacyjna – podstawowe różnice

Agencje headhunterskie specjalizują się w określonej usłudze, jaką jest headhunting, podczas gdy obszar działalności agencji rekrutacyjnych jest znacznie większy. Wyjaśniamy, na czym jeszcze polegają największe różnice w pracy obu podmiotów, a także, kiedy warto zdecydować się na współpracę z nimi.

Czym jest headhunting?

Wiele osób rozwijających swoją karierę zawodową słyszało zapewne o headhuntingu lub nawet miało z nim do czynienia. Agencja headhunterska zajmuje się bowiem bezpośrednim docieraniem do kandydatów (tzw. metoda direct search) i motywowaniem ich do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym dla klienta. Najczęściej jest nim firma konkurencyjna w stosunku do tej, w której pracuje konkretny kandydat. Oczywiście nowa oferta pracy, jak i warunki zatrudnienia muszą być odpowiednio atrakcyjne, by wzbudziły zainteresowanie. Dla większości pracowników sam fakt, że interesuje się nimi agencja headhunterska, jest nobilitujący. Oczywiście rozmowy odbywają się przy zachowaniu całkowitej dyskrecji, by nie narazić kandydata na nieprzyjemności.

Czym zajmuje się agencja rekrutacyjna?

O ile agencja headhunterska zatrudnia rekruterów wyspecjalizowanych w metodzie direct search, o tyle portfolio agencji rekrutacyjnej jest znacznie większe. Znajdziemy w nim nie tylko usługi headhunterskie, ale również tradycyjne metody rekrutacji pracowników oraz te bardzo zaawansowane, takie jak np.:

Rekrutacje wolumenowe – zatrudnianie dużej liczby pracowników naraz;

Body leasing – „wynajem” pracowników do pracy przy konkretnych projektach, na określony czas;

Executive search – pozyskiwanie menedżerów wysokiego szczebla i kadry zarządzającej;

Outsourcing kadr i płac.

Usług, które oferuje agencja rekrutacyjna, może być oczywiście znacznie więcej i należą do nich m.in. projekty związane z oceną pracowników, prowadzeniem szkoleń, czy przygotowanie strategii employer branding.

Współpraca z agencją headhunterską – kiedy jest przydatna?

W wielu przypadkach bezpośrednie poszukiwania kandydatów są znacznie skuteczniejsze i zajmują mniej czasu niż tradycyjne metody rekrutacji. Headunting sprawdza się tam, gdzie standardowe podejście zawodzi, a kandydaci nie odpowiadają na oferty pracy. Agencja headhunterska dysponuje własną rozbudowaną siecią kontaktów, dzięki której łatwiej jest dotrzeć do poszukiwanych na rynku specjalistów.

Warto wspomnieć, że headhunting jest przydatny w przypadku rekrutacji kandydatów średniego i wyższego szczebla. Jeśli jednak poszukujemy wybitnych specjalistów na kluczowe stanowiska w firmie, warto skorzystać z bardziej zaawansowanej metody, jaką jest executive search. Nie każda agencja headhunterska zajmuje się tego typu projektami, wymagają one bowiem bardzo dużego doświadczenia w temacie.

Czy warto współpracować z agencją rekrutacyjną?

Dobra agencja rekrutacyjna zaoferuje nam usługi headhunterskie, executive search, a także cały pakiet innych działań, które usprawnią procesy zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. Z usług agencji rekrutacyjnych korzystają przedsiębiorcy, którzy chcą:

wydzielić obsługę kadrowo-płacową na zewnątrz firmy;

oddać procesy rekrutacyjne w ręce profesjonalistów;

zdiagnozować problemy związane z kapitałem ludzkim i wprowadzić najlepsze rozwiązania;

wprowadzić politykę employer branding i zbudować markę pracodawcy z wyboru.

Artykuł powstał we współpracy merytorycznej z https://hrk.pl