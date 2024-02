Agio Smart Money FIZ zwiększył udział w kapitale zakładowym DRAGO do 13,69 proc.

’Winter Survival’ – największy autorski projekt od DRAGO entertainment, notowanego na GPW producenta i wydawcy gier wideo, na chwilę przed globalną premierą cieszy się rosnącym zainteresowaniem graczy. Wishlista gry przekroczyła już 200 tys. zapisów na platformie Steam, co jest rezultatem między innymi opublikowanej przed kilkoma dniami wstępnej wersji demo. Oficjalna premiera nowego dema miała miejsce 5 lutego podczas Steam Next Fest. Debiut w wersji Early Access wyznaczony jest na 28 lutego. Popularność DRAGO widoczna jest również na rynku kapitałowym, co potwierdzają z ostatniego czasu notowania i obroty Spółki, jak i kolejne zwiększenie zaangażowania Agio Smart Money FIZ w kapitał zakładowy. Fundusz Pawła Sugalskiego zwiększył właśnie udział w kapitale DRAGO do 13,69%.

– Przekroczenie przez Agio Smart Money FIZ progu 12% w DRAGO, jest dla nas dowodem ogromnego zaufania. – mówi Joanna Tynor, prezes zarządu DRAGO entertainment S.A. – Zbiega się to z bardzo intensywnym i gorącym dla nas okresem. Tylko w ostatnim czasie rozpoczęliśmy istotne dla naszej twórczości playtesty Winter Survival, opublikowaliśmy nową wersję demo i wprowadziliśmy szereg poprawek, wszystko po to by jak najlepiej usprawnić rozgrywkę. Nasz tytuł rozpoczął Next Steam Fest z wishlistą przekraczającą 200 tys. zapisów. Wydarzenie daje bardzo dużą ekspozycję na graczy korzystających z platformy Steam, z uwagi na co, liczymy na jeszcze większe tempo budowania się wishlisty. – dodaje.

‘Winter Survival’ to nie tylko pierwsza autorska gra DRAGO z gatunku survival, ale i aktualnie największy projekt Studia. Tytuł oferuje unikalne doświadczenia, różniące się od wcześniejszych produkcji spółki. W ramach projektu gracze zostają przeniesieni do mroźnego świata przetrwania w rejonie Mount Washington State Park. W rozgrywce czekają wyzwania związane nie tylko z dzikimi zwierzętami i ryzykiem związanym z poruszaniem się po nieznanym terenie, ale także problemy związane z temperaturą czy poszukiwaniem pożywienia i zapasów w przykrytej śniegiem dzikiej krainie.

Projekt jest jedną z pierwszych gier wydawanych w technologii Unreal Engine 5. Technologia ta pozwala nawet niewielkim zespołom tworzyć gry w jakości, która do niedawna była dostępna tylko dla gier AAA.

– Jakość grafiki zaimplementowanej w Winterze robi na graczach bardzo duże wrażenie. Nasza gra jest porównywana z wielkimi hitami. To najlepiej pokazuje, w jaką półkę celujemy. – mówi Piotr Żygadło, COO w DRAGO entertainment. – Jedną z przygotowanych przez nas niespodzianek jest tryb „extraction mode”, który narzuca na gracza ograniczenie czasowe, co skłania do podejmowania szybkich decyzji. Rozwiązanie, które wdrożyliśmy jako tryb pod nazwą Cold Wave, dotychczas developerzy stosowali w strzelankach, i to przeważnie tych z trybem multiplayer. DRAGO jest jednak znane z wprowadzania do gier unikatowych koncepcji i niestandardowych pomysłów. Jest to nasz wyróżnik, doceniany przez fanów. – dodaje.

W najbliższych dniach Studio rozpocznie pracę ze streamerami, w ramach ostatnich przygotowań do premiery we wczesnym dostępie, która odbędzie się już 28 lutego.