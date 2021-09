Akcje Madmind Studio zadebiutowały na rynku NewConnect

Akcje Madmind Studio, specjalizującego się w tworzeniu gier z gatunku horror, zadebiutowały dzisiaj w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. Do obrotu zostało wprowadzonych w sumie 11 998 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł każda. Kurs akcji na otwarciu notowań wyniósł 3,10 zł i był 51 proc. wyższy od kursu odniesienia.

– Cieszymy się, że dołączyliśmy do grona spółek publicznych. Jest to dla nas historyczny moment, który z pewnością doda nam jeszcze więcej energii do działania. Chciałbym bardzo podziękować naszemu całemu zespołowi za zaangażowanie i wkład w rozwój Spółki. Debiut na NewConnect był kolejnym etapem rozwoju Madmind Studio, który mam nadzieję przyczyni się do jeszcze szybszego wzrostu naszej firmy. – mówi Tomasz Dutkiewicz, prezes zarządu Madmind Studio.

Za niecały miesiąc odbędzie się premiera najnowszej gry Spółki Succubus, której demo cieszyło się bardzo dużą popularnością podczas festiwalu Steam Next. Obecnie wishlista jest o 30 tys. graczy większa, niż w przypadku ostatniej ich produkcji – Agony, która wygenerowała 3,2 mln zł zysku netto. Madmind Studio zapowiedzieli także wydanie dwóch kolejnych tytułów – Paranoid oraz Tormentor, gier z gatunku horroru psychologicznego i horroru ekstremalnego, których premiery datowane są wstępnie na 2022 i 2023 rok.