Aktywa funduszy obligacji korporacyjnych dynamicznie rosną

że to sierpień był bardzo dobrym miesiącem, kiedy to napływy netto wyniosły ponad 300 mln zł i był to najlepszy wynik od ponad 2 lat. Jednak to we wrześniu inwestorzy wpłacili do tej grupy aktywów aż 411 mln zł.

Tym samym aktywa funduszy obligacji korporacyjnych wynoszą na koniec września około 9 mld zł, a warto wspomnieć, że jeszcze w kwietniu balansowały na granicy 7,5 mld zł. Przy czym obie z tych wartości mają bardzo daleką drogę do rekordowych poziomów – ponad 18 mld zł w roku 2018, czy ponad 15 mld zł jeszcze w roku 2021.

Na wzrost aktywów, oprócz wpłat netto inwestorów, duży wpływ mają także świetne wyniki inwestycyjne funduszy obligacji korporacyjnych. Ich średnia stopa zwrotu za ostatnie 12-miesięcy to 10,30%, a tylko we wrześniu zarobiły one średnio 0,59%. Tym samym w ubiegłym miesiącu były jedną z najlepiej radzących sobie klas aktywów tuż obok obligacji skarbowych.

Dobre wyniki inwestycyjne, wzrost aktywów, zainteresowanie inwestorów, wciąż wysokie stopy procentowe, brak materializacji ryzyka kredytowego – to tylko niektóre z czynników przemawiających za funduszami obligacji korporacyjnych w co najmniej średnim terminie. Do rekordowych ponad 18 mld zł aktywów wciąż jednak daleka droga.

Autor: Szymon Gil, Makler Papierów Wartościowych, Certified International Investment Analyst (CIIA). Michael / Ström Dom Maklerski.